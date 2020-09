Lover godt for klassikerne: - Man er jo målløs

Elitechef i DCU, Morten Bennekou, har fulgt Søren Kragh Andersen i mere end et årti og er dybt benovet over hans præstation i Tour de France

CHAMPAGNOLE (Ekstra Bladet): Søren Kragh Andersen var bare en stor dreng, da Morten Bennekou først fik øjnene op for ham. Bennekou er blevet kaldt en af arkitekterne bag den enorme succes, som dansk cykling oplever, og han var i tre år sportsdirektør på Team Sunweb, hvor Søren Kragh Andersen har kørt hele sin World Tour-karriere.

I dag er Bennekou elitechef i Danmarks Cykle Union, og han faldt nærmest på halen, da 26-årige Søren Kragh fredag vandt sin anden Tour-etape på blot en uge.

- Det er fuldstændigt, uimodståeligt fantastisk, hvad han laver. Det er tredje uge af Touren, som har været hård hele vejen igennem, siger Morten Bennekou til Ekstra Bladet.

- Og så kører han med succes finale mod alle dem, han skal ud at køre imod i oktober i klassikerne. Det lover godt, ikke? Man er jo målløs. Da han vandt første gang, tabte man næsten mælet, og så gør han det igen.

- Han finder præcis det rigtige øjeblik igen. Det er ikke nok til at vinde en etape, men det er eddermame en vigtig evne at have som cykelrytter at ramme momentet.

- Det har han nu to gange gjort til perfektion, siger Morten Bennekou.

Etapesejrene i Touren er opfyldelsen af et potentiale, som i et årti er blevet tilskrevet den fynske rytter. Selv om han har alle forudsætninger for at vinde de største løb, er der dog i cykelsporten ingen garanti for succes, understreger Bennekou.

- Jeg har set andre gennem tiderne, der også havde potentiale, og som man også kunne have meget store forhåbninger til, men de har aldrig opnået, hvad Søren nu har opnået.

- Det, Søren har lavet i Touren i år, er bare så sindssygt spidst timet, at det fremstår fuldstændigt fortjent. Der skal altid lidt held til, men når man ser, hvad han laver, så ved man, at det ikke er held.

- Det ligner bare noget, som ikke kan slå fejl. Det er imponerende, siger Morten Bennekou.

