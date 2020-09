Lykkelig holdkammerat: - Nu kan vi ikke forlange mere

CHAMPAGNOLE (Ekstra Bladet): Tour de France 2020 har været et sandt triumftog for Sunwebs unge mandskab.

Tre etapesejre og yderlige fem podieplaceringer har de tegnet sig for – og de er dermed på højde med Jumbo-Visma som Tourens bedste hold.

Med Søren Kragh Andersens gevinst mandag i Champagnole mener Casper Pedersen da heller ikke, at han kan tillade sig at bede om mere.

- Nej, det kan vi næsten ikke. Tre sejre og en del podieplaceringer, den havde vi solgt den for inden. Så vi er bare superglade.

- Vi har fået det ud af det, vi skulle, siger Pedersen, der vil bruge de sidste to dage af sin debut-Tour på at sadle lidt om.

- Vi kører ikke enkeltstarten for at vinde, og Paris er sidste mulighed for at køre en spurt – og nyde det egentlig.

- Jeg har tit fået at vide, at jeg skal huske at nyde det. Men det er sgu tit, at man er så presset, at man mere tænker på at få løst opgaven. De to sidste dage vil jeg fokusere på at nyde det, siger han.

Casper Pedersen, der her kaster sig i armene på Søren Kragh efter dennes sejr i Lyon, fik mere grund til at juble over sin landsmand fredag. Foto: Franck Faugere/AFP/Ritzau Scanpix

Casper Pedersen har gennem Touren set en Søren Kragh Andersen, der dag for dag har fået mere tro på sig selv.

- I starten var han i tvivl om, hvor han stod rent formmæssigt. Det er klart efter en coronaperiode, hvor man ikke hare kørt mange cykelløb. Så der var han ikke sikker på sit niveau.

- Men i løbet af de tre uger har han jo bevist over for sig selv og alle andre, at han HAR niveau, og at træningen derhjemme har båret frugt, konstaterer han.

