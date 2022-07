Lykkelig kæreste: - Verdens bedste cykelrytter

116 kilometers paradekørsel - så meget resterer der af årets Tour de France, før danske Jonas Vingegaard kan lade sig hylde som vinder af verdens største cykelløb.

Som dansker kan man være stolt.

Som kæreste og datter kan man være endnu mere stolt.

Og det var Jonas Vingegaards familie naturligvis også, da Ekstra Bladet mødte kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida efter lørdagens enkeltstart.

- Jeg er bare ovenud lykkelig. Jeg synes, det er en vild præstation i dag, siger Trine Marie Hansen.

- Han sætter to streger under, at han bare er verdens bedste cykelrytter. I mine øjne i hvert fald.

Trine Marie Hansen med datteren Frida i favnen. De var naturligvis ovenud lykkelige efter Vingegaards fantastiske præstation. Foto: Claus Bonnerup

Resultatet blev fejret med kys og kram efter dagens imponerende enkeltstart. Foto: Claus Bonnerup

Efter etapen tog den lille familie som vanligt imod far Vingegaard i målområdet. Og der var både kys og kram på menuen.

- Frida var glad for at se sin far og kramme ham. Hun synes jo bare, han er så sej, selvfølgelig, siger Trine Marie Hansen.

- Hun elsker at se ham køre cykelløb.

Kæresten og datteren har fulgt Jonas Vingegaards fantastiske rundtur i Frankrig hele vejen og kan snart se frem til en mere fredfyldt og rolig tilværelse hjemme i Glyngøre.

Først skal feltet dog køre den obligatoriske 21. etape til Paris i morgen, søndag.

Og onsdag hyldes Jonas Vingegaard fra balkonen på Københavns Rådhus - forhåbentligt foran tusindvis af ellevilde danske cykelfans. Og helt sikkert med en stolt og lykkelig lille familie ved sin side.

