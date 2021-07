Lykkelig Mørkøv: - Det havde givet dårlig stemning

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Ingen over og kun en mand er nu ved siden af Mark Cavendish, når det gælder etapesejre.

For da Deceuninck-Quickstep sprinteren fredag kørte først over målstregen i Carcassonne, udlignede han Eddy Merckx' rekord med 34 sejre.

På andenpladsen kom leadoutman Michael Mørkøv, der dermed fuldendte en dobbelsejr for det belgiske mandskab.

- Jeg førte løbet til 50 meter før målstregen, men jeg var meget bevidst om, at Cavendish sad i mit baghjul, og at han ville vinde.

- Jeg formåede at kile mig ind og tage nogle point for at gøre hans forspring i den grønne trøje endnu mere sikkert.

- Var du selv ved at tro, at du skulle vinde?

- Nej, det var jeg ikke. Jeg går ind i spurten med fuld fokus for at køre den hjem for min sprinter, og jeg åbner tidligt, fordi det skal passe med, at han kommer forbi.

- Det havde vel også været lidt akavet, hvis du havde taget sejren og snydt ham for nummer 34?

- Det havde nok givet lidt dårlig stemning, hvis jeg havde snuppet den foran næsen på ham, når alle venter, at han vinder, sagde Michael Mørkøv.

For ham var det et specielt øjeblik at se Mark Cavendish juble over sejren og at være en del af det succesfulde mandskab.

- Det er jeg stolt over. Det har jeg sådan set været siden 1. etape. Jeg synes, at det er stort, at Mark kommer tilbage her i Tour de France.

- Nu har jeg været med til at køre fire sejre ind - det er første gang, det er sket for mig med en sprinter.

- Det har været en utrolig Tour, konstaterede Michael Mørkøv.

Fredagens etape var foreløbig sidste udkald for sprinterne. De har en ny mulighed på 19. etape til Libourne og naturligvis på sidste etape på Champs-Élysées.