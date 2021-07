Lykkelig Vingegaard: - En ubeskrivelig oplevelse

Jonas Vingegaard er overvældet af indtryk efter sin store festdag i Tour de France, hvor han søndag aften blev hyldet på podiet for sin overraskende andenplads.

Den danske debutant har svært ved at finde ord for den oplevelse, han har haft i Paris efter Tourens afsluttende etape.

- Det har selvfølgelig været en rigtig god dag. Det her er jo helt fantastisk. Det var ubeskriveligt at stå på podiet og faktisk ikke rigtig til at forstå. Jeg synes, det er mega vildt, siger Jonas Vingegaard.

Jumbo-Visma-holdet måtte vente længe på, at det danske stjernefrø kom tilbage til holdbussen, hvor humøret var højt blandt mekanikere, hjælpere, sportsdirektører og andre ansatte.

Jonas Vingegaard stod på næstøverste trin på cykelsportens mest prestigefyldte podium. Tadej Pogacar vandt Touren, mens Richard Carapaz (til højre) blev nummer tre. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Halvanden time efter afslutningen på etapen kom Vingegaard trillende tilbage til klapsalver og krammere.

Han blev fulgt af sine forældre, svigermor, kæreste og datter, der alle var i Paris for at opleve den store triumf på nærmeste hold.

- Nu skal jeg slappe af. Jeg har ikke været hjemme i to en halv måned, så det glæder jeg mig til, lyder det fra Jonas Vingegaard, der har indstillet sig på mere opmærksomhed i den kommende tid.

- Det tror jeg da, at der kommer. Nu må vi, hvor meget det bliver.

Jonas Vingegaard med datteren Frida. Foto: Getty Images

Andenpladsen er Danmarks bedste Tour de France-resultat i 25 år og det næstbedste nogensinde.

Jonas Vingegaards næste opgave bliver endagsløbet Clásica de San Sebastián om 13 dage.

