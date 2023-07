Lykkelige Kragh: - Det største i ens liv

Søren Kragh Andersen er glad for at være tilbage i Tour de France efter et års fravær - men det slår ikke følelsen af at blive far

2023 har budt på flere omvæltninger for Søren Kragh Andersen.

Her skiftede han efter syv sæsoner på Team DSM til Alpecin-Deceuninck - og så blev han far.

6. april fødte hans kæreste, Jenna, nemlig parrets første barn, en søn. Det har været en berigelse for den danske cykelstjerne.

- Det er det største i ens liv.

- Det er en vild oplevelse. Jeg nyder det, fastslog han på et pressemøde forud for starten på Tour de France på lørdag.

Efter skuffende ikke at være blevet udtaget sidste år på Team DSM er han tilbage i verdens største cykelløb, og det er han glad for. Men alligevel har han måttet konstatere, at det er noget andet at komme til Touren, når han skal være så længe væk fra sin knap tre måneder gamle søn.

- Det har helt sikkert været anderledes. Også forberedelserne op til Tour de France. Vi var væk en hel måned i forbindelse med højdetræning og Schweiz Rundt, og jeg var kun hjemme en uge indimellem. Så det er da ekstra hårdt at tage af sted igen, siger Søren Kragh.

Henter styrke

Det er dog ikke kun afsavn, den 28-årige fynbo føler, når han tænker på sin søn. Det forpligter nærmest.

- Jeg synes også, at det giver mig noget styrke. En følelse af, at jeg også skal gøre mit allerbedste, når jeg er væk hjemmefra.

- Men min søn har det godt, og min kæreste gør et godt stykke arbejde, så jeg kan også være rolig. De har det fint derhjemme, så det er okay.

Alpecin-Deceuninck er kommet til Touren for at jagte etapesejre med superstjernen Mathieu van der Poel og supersprinteren Jasper Philipsen. Men Søren Kragh Andersen er efter sine to etapesejre i 2020 også en stjerne, der får mulighed for at jagte egen succes.

- Nu skal vi lige i gang, og jeg forventer, at Mathieu vil være med helt fremme i starten af løbet.

- Jeg tror, at mine chancer kommer i anden og tredje uge af løbet, siger Søren Kragh Andersen.

