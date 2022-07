Lykkeligt Tour-øjeblik: Sammen igen

LONGWY (Ekstra Bladet): Høj hastighed ude på ruten. Højt humør foran holdbussen. Jakob Fuglsang indtog en hovedrolle både under og efter 6. etape af årets Tour de France.

Sejren var han ikke i nærheden af, men den danske stjerne var alligevel i høj grad med til at animere det højhastigheds-drama, der ved halvvejsmærket så ud til at blive en af historiens hurtigste Tour-etaper nogensinde.

Derfor var det måske meget rart at falde lidt ned efter en intens dag i sadlen. Og så er det jo god timing, at det kan ske i samvær med familien efter 220 hårde kilometer.

Fuglsangs kone Loulou og parrets datter Jamie Lou var således mødt op i målbyen Longwy, og den lille familie - der snart bliver til fire – var tydeligvis glade for at kunne nyde hinandens selskab ved Israel-Premier Techs holdbus, hvor den 37-årige rytter koblede af.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Jakob Fuglsang fik mulighed for at se familien midt i en travl Tour-tid. Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Og man skulle næsten tro, at Fuglsang have haft ekstra travlt med at komme ’hjem’ til familien, for han og feltet lagde ud som lyn og torden, hvorfor de første 100 kilometer blev en voldsom intens forestilling.

- Der var knald på. Det var det vilde vesten til at starte med, og der var forholdsvis meget vind. Nogle gange sidevind og ellers medvind. Så der blev gået til den, siger Fuglsang.

Han befandt sig pludselig i front af det hele som en del af dagens endelige udbrud sammen med Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Quinn Simmons (Trek-Segafredo).

Det var egentlig ikke meningen at stikke af sted, men da feltet gav dem lang line, besluttede Fuglsang sig for at give forsøget et ærligt skud sammen med resten af trioen.

Men forspringet skrumpede som forventet mod slutningen af etapen, og da hullet ned til feltet var reduceret til mindre end to minutter takkede danskeren af oppe foran og lod sig falde tilbage.

- Finalen var hård. Der er ingen grund til først at bruge en masse kræfter derude og så smide en masse tid til sidst. Det var lidt en balancegang, siger Fuglsang.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Jakob Fuglsang ligger stadig godt til i det samlede klassement. Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Det bliver de kommende udfordringer også. Fredag skal feltet for første gang prøve kræfter med store stigninger, og etapen med mål på La Planche des Belles Filles vil han bruge på at komme nærmere et svar til sig selv: På den ene side er der tankerne om klassementet, og på den anden er der drømmen om en etapesejr.

- Nu hvor jeg stadig ligger hæderligt til tidsmæssigt, bliver det en test for at se, om der er nogen idé i at holde mig til, eller om det er i overmorgen, at jeg er 15 minutter bagud og har 100 procent fokus på udbrud.

Inden det første bjergslag er Fuglsang placeret på en 14. plads i det samlede klassement. Han er 1 minut og 16 sekunder efter Tadej Pocagar (UAE Emirates), der tog sejren på torsdagens etape, da han kort før mål knuste konkurrenterne med et vildt ryk. Det satte alle andre skakmat - og ham selv i løbets førerposition.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Eksperter: Her er Danmarks næste Tour-vinder

Tæt på at gå helt galt: - Forstår det ikke

Kyllingen: Lortesituation for Fuglsang

--------- SPLIT ELEMENT ---------