Må overskride vigtig dato: - Riis har ikke givet op

Det ser sort ud for NTT Pro Cycling, der uden hovedsponsor er truet af lukning, men i kulissen arbejdes der fortsat på at sikre holdets overlevelse, siger agent for dansk rytter

Hvert år mod sæsonens slutning skal cykelsportens World Tour-hold gennemgå en revision i den internationale cykleunion UCI for at sikre, at de økonomisk og organisatorisk er rustede til den kommende sæson.

Torsdag er der deadline for at indlevere al nødvendig dokumentation til UCI, men efter alt at dømme er det en skæringsdato, som NTT Pro Cycling med Bjarne Riis ved roret må overskride i år.

Holdet står uden hovedsponsor fra nytår og må formentlig lukke, hvis ikke en ny melder sig. Det norske cykelsite Procycling.no skrev onsdag, at samtlige ryttere på holdet er fritstillede, og at selv de seks ryttere med kontrakt næste år er blevet opfordret til at søge nye veje.

Det kunne tyde på, at Riis og teamejer Douglas Ryder har opgivet ævred, men det er ikke tilfældet. Det mener Joona Laukka, som er agent for danske Andreas Stokbro, hvis kontrakt med holdet også gælder for 2021.

- Alle rytterne er informeret om situationen, som selvfølgelig ikke ser god ud lige nu. Men holdet arbejder skam stadig på at finde en sponsor, siger Joona Laukka til Ekstra Bladet.

- Riis og Ryder har ikke givet op. Sådan har jeg forstået det, siger Laukka, som på Stokbros vegne glæder sig over, at han kontraktligt er garanteret løn næste år.

- Men han skal jo også gerne have et hold at køre for. Jeg har oplyst nogle andre hold om Andreas’ situation, og jeg tror bestemt, at han nok skal finde en plads, hvis NTT må lukke.

- Det ville dog være ideelt, hvis holdet kunne fortsætte med en ny sponsor, siger Joona Laukka.

Torsdagens deadline er ikke afgørende for holdets fremtid. Overskrider et hold denne første deadline, har det knapt tre uger til at få indleveret manglende dokumenter. Selv med mangelfuld dokumentation derefter er det muligt for et hold, der som NTT Pro Cycling har en gyldig World Tour-licens, at opnå en godkendelse til at køre videre.

Dog er det altafgørende i processen, at holdet har en sponsor, der kan garantere holdets finansielle bæredygtighed. Det har Riis og Ryders hold ikke på nuværende tidspunkt.

Andreas Stokbro skriver i en mail til Ekstra Bladet, at han ‘ikke har fået noget at vide om fritstilling’. Ekstra Bladet har forgæves søgt også at få en kommentar fra andre danskere, der er ansat på NTT Pro Cycling i år, nemlig Bjarne Riis, Lars Michaelsen, Lars Bak, Michael Valgren og Michael Carbel.

