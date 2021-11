Måber over dansker: Han er som en kampvogn

- Fysiologisk er Magnus en af de mest unikke ryttere, jeg nogensinde har arbejdet med.

Jonathan Vaughters er imponeret af den danske cykelrytter Magnus Cort.

Amerikaneren er til daglig direktør for Cort på EF-holdet, som har nydt godt af den 28-årige bornholmers store resultater i 2021, hvor det blandt andet er blevet til tre etapesejre i Vuelta a España.

Faktisk ved Jonathan Vaughters ikke helt, hvordan han skal karakterisere sin danske juvel. Når holdet tester ham, fører det nemlig til nogle bemærkelsesværdige resultater.

- Styrkemæssigt burde han være en af de bedste sprintere i verden. Men det er han ikke. Det, der er med Magnus, er, at han ikke kan lide de spurter, hvor man skal bruge skarpe albuer og danse rundt i feltet. Det er ikke ham, siger Vaughters til Cyclingnews.

Verdens bedste sprintere er ofte særdeles eksplosive og knap så udholdende, men når det kommer til Magnus Cort, hvis testresultater altså ligner en sprinters, så er det anderledes.

- Når han kommer med i et udbrud, så bliver han ikke udmattet.

- Han kan være med og aldrig misse et sving i fire-fem timer, og alligevel kan han i fem minutter, et minut eller ti sekunder præstere en kraft, som er på samme niveau, som hvis han var helt frisk.

- Han er så robust. Han er som en kampvogn. Han bliver ikke træt. Jeg har aldrig set noget lignende, men vi elsker at have ham på holdet, siger Vaughters.

Han fortæller, mange undrer sig over, at Magnus Cort ikke satser mere på endagsløb.

En del af forklaringen på det er ifølge direktøren, at danskeren er stærkere i slutningen af et treugers etapeløb, end han er, hvis han møder helt frisk op til et endagsløb.

Et godt eksempel på det er, at Magnus Cort var få sekunder fra at slå den olympiske mester i enkeltstart, Primoz Roglic, i den sidste enkeltstart i Vuelta a España, selv om danskeren ikke kan defineres som enkeltstartsspecialist.