Målløs over Vingegaard: Han er jo en robot

Medier verden over bøjer sig i støvet for Jonas Vingegaard - men ikke alt er rosenrødt

Anerkendelsen og respekten for Jonas Vingegaard er enorm i danske og internationale medier i kølvandet på stjernens anden Tour de France-triumf.

Mens vi herhjemme i ren jubelrus har svært ved at få armene ned over en uhørt stærk præstation - og at manden er i stand til at forsvare en Tour-triumf - roses Vingegaard respektfuldt, om end kærligheden mange steder fortsat er større til Tadej Pogacar.

Desuden er doping fortsat oppe at vende, men Vingegaards afvæbnende forklaringer og svar den seneste uge betyder, at medierne rundtomkring nøjes med at nævne, at det har været et tema. Sådan er det nok, når en rytter er så dominerende i et løb, der i år 'fejrer' 25-året for Festina-skandalen.

Den spanske sportsavis Marcas kronikør skriver:

- Det var Jonas Vingegaards Tour de France. Den danske stjerne tog sin anden gule trøje takket være tre næsten perfekte uger. Den danske robot havde ikke én dårlig dag, selvom han tabte to mindre slag til Tadej Pocagar, skriver han med henvisning til slovenernes ryk, hvor han tog tid på sin konkurrent inden enkeltstarten.

De to duellanter på vej mod mål i Saint-Gervais-les-Bains 16. juli. Foto: Etienne Garnier/AFP/Ritzau Scanpix

Marca bruger dog, og det forstår vi sådan set godt, lige så meget plads på at juble over et godt spansk Tour de France med tre etapesejre efter fem år uden en eneste.

Nyhedsbureauet Reuters lægger sig i artiklen, der hedder 'Is slår ild igen' i hjulet på Marca og tilføjer, at Vingegaard altid havde styr på det:

- Han var konstant i kontrol med en imponerende og inspirerende kørsel. Først i en hæsblæsende duel med Pogacar og siden en historisk enkeltstart, der knuste Pogacar.

Italienerne hos Gazzetta Dello Sport, der kunne juble over Giulio Ciccones bjergtrøjetriumf, kører i en helt anden retning, når det kommer til danskeren. De er ikke imponerede og sammenligner Vingegaard med Chris Froome.

- Sandheden er, at alle (lad os ignorere de danske fans) ville have, at Pogacar vandt for tredje gang. Den forudbestemte, den mest komplette og overbevisende af de to mestre. Tadej er elsket, fordi han minder om Eddie Merckx og Bernard Hinault.

- Vingegaard derimod har svært ved at bestige popularitetsbjerget. Touren giver mere til ham, end han giver til den. Han minder mere om en mester som Chris Froome.

Før starten på 10. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Amerikanske NBC kalder danskeren en dominant force i en artikel, der dog mere kører på, at Pogacar tabte Touren, frem for at Vingegaard vandt den. Artiklen spørger, hvad der ville være sket, hvis ikke Pogacar havde været skadet i foråret, og hvis ikke Vingegaard havde verdens stærkeste hold med sig.

Østrigske Kurier kalder de to stjerner for aliens og tilføjer, at Pogacars sammenbrud på vejen til Courchevel på 17. etape bare gjorde ham mere menneskelig - uden at sige noget om Vingegaards fortsatte klassekørsel, hvorefter artiklen handler om de rekorder, de to ryttere slog i et hæsblæsende tempo - og om doping.