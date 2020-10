- Måske skal vi allesammen have den virus

Bilen stopper op midt i det bløde venstresving, og Bjarne Riis hopper ud fra forsædet. Den danske NTT-manager er på vej til startstregen, men gør alligevel holdt for en kort stund, før det går løs med 11. etape.

Det er sin sag at sætte et interview op i disse dage. Begrænsningerne er enorme under årets Giro d’Italia, og selv inde i boblen er det vanskeligt at finde tid og plads mellem lukkede områder og afspærringer.

Mandagens ’coronabombe’ har ikke gjort det mindre kompliceret. Både Jumbo-Visma og Michelton-Scott forlod løbet efter hviledagen, og lige nu aner feltet ikke, om det ruller videre på lånt tid.

Bjarne Riis har heller ikke noget klart bud på, om cykelløbet fortsætter helt til Milano. Men det er også spild af tid at bekymre sig om noget, man ikke har indflydelse på, påpeger han.

- Det er ikke i mine hænder. Min holdning er ikke altid så vigtig. Hvis jeg stod med beslutningen, var det en anden sag, siger Riis til Ekstra Bladet.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) blev testet positiv for coronavirus forud for 10. etape. Hele det hollandske mandskab udgik efterfølgende fra løbet, akkurat som Michelton-Scott gjorde. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix

Karavanen af holdbiler, der tager formation langs havnepromenaden bag ham, er et tegn på, at Giroen foreløbig ruller videre. Akkurat som livet gør det midt i pandemien.

Man kan vælge at tage afsked med løbet, men man kan også vælge at tage en dyb indånding og slå koldt vand i blodet.

- Det, der er sket, er jo ikke ensbetydende med, at verden har ændret sig som sådan i forhold til sikkerhed og usikkerhed. Der er nogle, som er blevet lidt mere nervøse, men sådan er det jo altid i livet. Nogle går nemmere i panik end andre. Det gør jeg ikke. Følte jeg mig virkelig utilpas og usikker, ville jeg have en anden holdning til det. Men det gør jeg ikke, fortæller Riis.

Coronavirus skal tages alvorligt, og feltet kan og skal beskytte sig imod den. Men det er umuligt at gemme sig helt, påpeger den danske manager.

- Det kan godt ske, at vi i sidste ende måske må indse, at den her virus skal vi allesammen have på en eller anden måde. Om vi vil det eller ej. Sådan er livet, lyder det fra Riis.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil ikke trække sig

NTT Pro Cycling har indtil videre være forskånet for positive coronaprøver, og holdet har derfor ikke været i samme dilemma som Jumbo-Visma

Her var en enlig positiv test til Steven Kruijswijk nok til, at hele det hollandske mandskab tirsdag pakkede sammen og sagde arrivederci.

Samme procedure bliver ikke tilfældet hos Bjarne Riis’ tropper. NTT-teamet agter ikke umiddelbart at trække sig, hvis en enkelt af holdets ryttere er smittet, fortæller den danske manager.

- Hvis en rytter på vores hold bliver testet positiv, bliver han isoleret, og så bliver de andre ryttere testet. Hvis de ikke er positive, ser vi ingen grund til at trække os, siger han.

Riis’ ord falder dermed fint i tråd med det coronareglement, som Giro d’Italia-bossen Mauro Vegni fremførte ved tidligere lejlighed over for Ekstra Bladet.

Her slog løbsdirektøren fast, at en enkelt eller to positive tests hos et mandskab ikke burde være ensbetydende med, at hele det pågældende hold skulle forlade løbet.

Indtil videre skal Riis heldigvis kun bekymre sig om cykelløbet. Og det er også her, han helst ynder at bruge sine kræfter.

- Jeg synes egentlig ikke, at vi kan gøre så meget andet end at følge de regler, der nu engang er. Det er det, vi forholder os til, fortæller han.

