Måtte forbi hospitalet: Tour-legende i blodigt styrt

Han vandt Tour de France syv gange fra 1999 til 2005, men har siden fået frataget sejrene på grund af doping.

Men den nu 46-årige Lance Armstrong kører stadig for sjov. Senest var det dog knap så sjovt, da amerikaneren onsdag styrtede på mountainbike-tur hjemme i Colorado.

- Somme tider er du hammeren og andre gange er du sømmet. Tom Blake-banen, der er en af mine favoritter, forsøgte at knockoute min røv i dag, lyder det fra Armstrong på Instagram, hvor han viser et blodigt ansigt frem.

Både næse, hage og mund er plettet af blod, mens der også er blå mærker og skrammer i panden, under hans øje og på kinderne, ligesom hans jakke også er farvet af blod.

- Tog forbi Aspen Valley Hospital for at få mit hoved tjekket. Før jeg blev 46 år, havde jeg jeg fuldstændig afvist at blive tjekket. Ikke nu, lyder det fra Armstrong.

Lance Armstrong vandt Tour de France 2004 foran Andreas Klöden og Ivan Basso, men har siden fået frataget sejren. Foto: All Over

Armstrong er i dag helt uden for cykelsporten, men under sommerens Tour de France var han fremme med et forslag, der skal gøre sporten mere interessant for tilskuerne.

- Smid hjelmen i bunden af bjerget. Ingen bliver skadet. Det lover jeg. Hvis Marco Pantani havde cyklet alle etaperne med hjelm og briller, så havde han ikke været en type, der skilte sig ud, sagde Armstrong i podcasten The Move.

- Sporten må have personligheder. Og hvis alle er helt ens bortset fra farven på trøjen og ser ud som robotter, så bliver du ingen personlighed, sagde Armstrong.

- Cykelsporten har eksisteret i over 100 år, og i hovedparten af den tid har man ikke cyklet med hjelm. Vis mig en rytter, der er faldet med 13 kilometer i timen, og som blev alvorligt skadet, sagde Armstrong.

Frem til 2003 behøvede cykelryttere ikke bruge hjelm, men da Cofidis-rytteren Andrej Kivilev døde efter et styrt, blev hjelmen til et krav i løbssammenhæng. Om Armstrong havde hjelm på under sin mountainbiketur melder historien ikke noget om.

