Måtte forklare ham det ti gange

Fredag gik Remco Evenepoel fuldstændig ned med flaget og smed næsten en halv time til Jonas Vingegaard og hans Jumbo-Visma-holdkammerater i Vuelta a España.

Derfor kunne belgieren da også få lov til at køre fra Jumbo-rytterne lørdag og vinde etapen. Søndag var han igen på færde, men denne gang var det til at begynde med ikke muligt.

- Jeg var nødt til ti gange at forklare Jonas Vingegaard, at jeg ikke længere kører for klassementet, men han troede ikke på mig, siger Evenepoel med et grin til det belgiske medie Sporza.

- De begyndte at køre kontra på mig i frygt for, at jeg ville tage tiden tilbage i klassementet.

Den 23-årige belgier skulle have styr på talegaverne over for den dobbelte Tour de France-vinder. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Evenepoel kom dog fri af Jumbos klør og tog på togt, men benene var ramt efter lørdagens triumf. Derfor blev det ikke til en ny etapesejr.

I stedet tog portugisiske Rui Costa sejren. Evenepoel kom i mål som nummer fire og hentede igen minutter på Vingegaard, førende Sepp Kuss og Primož Roglič.

Vil tabe tid tirsdag

Han er nu godt 16 minutter efter dem i det samlede klassement. Mandag er der hviledag, men tirsdag vil han tabe tid med vilje, så han derefter igen kan få lov til at jagte etapesejre.

- Jeg tager to gode hviledage med meget tidstab, lyder den fra verdensmesteren i enkeltstart, der kører med Vueltaens bjergtrøje.

Grand Tour-løbet slutter søndag i Madrid. Vingegaard er 1 minut og 44 sekunder efter holdkammerat Kuss.