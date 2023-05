Måtte vente med at juble: Italiensk sejr efter vild spurt

Giro d'Italia har i år været præget af udbrudssejre, men på onsdagens 17. etape var det sprinternes tur.

I feriebyen Caorle tæt på Venedig buldrede de hurtige folk mod målstregen, og efter en tæt og intens spurt kunne Alberto Dainese (DSM) juble.

I første omgang var det tydeligt, at italieneren slet ikke var sikker på, at han havde vundet, men da han fik det bekræftet, udbrød han et forløsende jubelskrig.

25-årige Alberto Dainese vandt også en etape i Giro d'Italia sidste år.

I onsdagens spurt henviste han Jonathan Milan (Bahrain Victorious) og Michael Matthews (Jayco) til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Særligt Milan, der fører pointkonkurrencen, skulle kun have brugt et par meter mere til at tage sejren, men han nåede ikke at indhente Dainese inden målstregen.

Det stod nærmest skrevet i sten, at det ville ende med en massespurt på onsdagens etape.

På de første 120 kilometer gik det i større eller mindre grad nedad hele tiden, hvorefter det var pandekagefladt de sidste 80 kilometer ind til målstregen i byen Caorle.

Symptomatisk for en sprinteretape kom der også hurtigt et udbrud afsted bestående af nogle af feltets knap så prominente ryttere. De blev holdt i meget kort snor.

Da det var størst, var lykkeriddernes forspring oppe på tre minutter. Det meste af tiden lå det dog på lige over eller under to minutter.

Senne Leysen (Alpecin) forsøgte ihærdigt at holde udbruddet i live med et prisværdigt soloangreb til sidst, men med fem kilometer til mål blev han - helt som ventet - opslugt af feltet.

Og så kunne sprinterne spidse albuerne og spænde skoene til afslutningen, hvor Alberto Dainese var hurtigst.

Onsdagens etape var nok for mange i feltet et pusterum i en ellers voldsom sidste uge af Giroen. Tirsdag var der fem bjerge på menuen. Det er der også torsdag og fredag, inden løbet reelt afgøres på en bjergenkeltstart lørdag.

Giroen slutter søndag med en etape fra og til Rom.