Mads chokerede alle i Spanien

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag bringer vi historien om Mads Pedersens utrolige Grand Tours i Frankrig og Spanien. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire etapesejre og en grøn trøje

Jonas Vingegaard rendte af åbenlyse årsager med en stor portion opmærksomhed i dette års Tour de France.

Men Touren var i netop 2022 så rød og hvid, som det var fysisk muligt. Udover de tre etaper i Danmark, der bestemt også fik godt med opmærksomhed på grund af tilskuerinteressen, leverede først Magnus Cort og derpå Mads Pedersen flotte præstationer.

Cort kørte i prikket trøje en uge og vandt en etape, mens Pedersen også nappede en etape efter et flot udbrud.

Annonce:

Han kom sammen med Fred Wright (Bahrain-Victorious) og Hugo Houle (Israel-Premier Tech) alene til mål efter et langt udbrud, hvor feltets sprinterhold i to omgange havde forsøgt at køre dem ind. Det var ikke lykkedes, og så lå det hele til Pedersen, der var den klart hurtigste af de tre.

Han holdt hovedet koldt og angreb uimodståeligt med omkring 300 meter til mål.

Hverken Wright eller Houle havde en jordisk chance, og Pedersen kunne juble over sin første etapesejr i en Grand Tour.

- Det er en stor lettelse, og der er lagt rigtig meget hårdt arbejde bag det. Selvfølgelig havde drømmescenariet været at få en sejr i Danmark, men det er bare rart at have den nu. Den falder på et tørt sted for holdet. Vi har kæmpet lidt med det her i Touren. Det giver helt klart motivation til de resterende dage, sagde han til Ekstra Bladet efter etapen.

Mads er hurtigere end både Fred Wright og Hugo Houle på Tourens 13. etape. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Han havde bange anelser undervejs i udbruddet, fordi feltet ikke lod til at give dem lang nok snor.

Annonce:

- Der var længe, hvor jeg tænkte ’pis’, fordi de kun gav os halvandet til to minutter. Men Quinn (Simmons, Pedersens holdkammerat, red.) gjorde et sindssygt godt stykke arbejde, når vi kørte opad. Og så var det varmt i dag, så folk gik stille og roligt kolde. Da vi fik tre og et halvt minut, begyndte jeg at tro på det, sagde han.

Han kørte et par dage senere en tredjeplads i hus i Carcassone, inden han i Paris kunne konstatere, at han var blevet nummer seks i kampen om den grønne pointtrøje.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den mesterlige Vuelta

Mads Pedersen vinder 19. etape til Talavera Reina. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen var ikke mæt efter Tour de France.

19. august tog han fat på Vuelta a España, der skulle vise sig at blive et nyt højdepunkt i den flotte karriere.

Han viste for alvor tænder på løbets 2. etape, hvor kun Sam Bennett var hurtigere i spurten i hollandske Utrecht. Danskeren havde åbnet spurten og førte længe, men til sidst strøg Bennett lige præcis forbi.

Som det ofte ses blandt verdens hurtigste sprintere duellerede de to igen side om side dagen efter, da feltet nåede til Breda. Men igen var Bennett hurtigste mand.

Så rykkede alle mand sydpå til Vueltaens hjemland. Men billedet var det samme på målstregen.

Annonce:

Danske Pedersen var nummer to på fjerde etape til Laguardia. Denne gang slået af Primoz Roglic. Som resultatet antyder, var det ikke en klassisk sprint – men opad. Og Roglic’ angreb på de sidste par hundrede meter var Pedersen ene om at kunne følge. Han kunne dog ikke stille noget op, da Roglic kørte over stregen som den første.

Han lå godt til i kampen om den grønne pointtrøje, og efter sin syvendeplads på 7. etape gik han med i udbrud på 8. etape – alene for at skrabe point sammen til trøjen. Det lykkedes, og han kunne efter etapen iklæde sig den på podiet i Colláu Fancuaya nær Gijón og Biscayen.

Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Han nappede femtepladsen på 11. etape, inden det eksploderede i Montilla 2. september på 13. etape. Han lå godt til, da feltet kørte ind på de sidste meter, og hans afsluttende angreb var så markant, at ingen kunne sidde med. Pedersen vandt etapen.

- Sikke en væddeløber han er. Det er for sindssygt, sagde en forpustet Rolf Sørensen i TV 2’s studie.

Derpå fulgte et par for Mads Pedersen rolige etaper samt en hviledag, inden han gik til den igen.

Annonce:

Denne gang i Tomares, hvor Primoz Roglic lå forrest og trak en lille gruppe på fem ryttere foran et halsende felt. Mads Pedersen lå lige efter og trak forbi med 200 meter til mål, og ingen af de øvrige kunne true ham.

Så fulgte et par voldsomt knoldede etaper, inden han på 19. etape fik et perfekt leadout og slog Fred Wright i en tæt spurt.

- Jamen for helvede da, kom det fra Rolf, mens han grinede over det vilde hattrick, Mads Pedersen havde fået i hus. I øvrigt det andet danske hattrick på to sæsoner efter Magnus Corts tre sejre sidste år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En forrygende sæson

Mads Pedersen har en årrække tilhørt den absolutte verdenselite, og 2022 blev endnu et bevis på, at han er blandt verdens allerbedste sprintere.