Mads' gule drøm glippede: - En skuffelse

Drømmen var der. Troen var der. Men det blev ikke til nogen gul førertrøje for Mads Pedersen, da han tonsede igennem regnen på fredagens enkeltstart.

Derfor var det også en skuffet dansk Tour-rytter, der mødte pressen efter 1. etape.

- Det er en skuffelse. Jeg sagde forleden, at jeg havde en drøm om gult, og jeg valgte at melde min drøm ud.

- Jeg synes, vi er i vores gode ret til at drømme og at drømme offentligt. Chancerne for, at det kunne lade sig gøre, vidste jeg godt ikke var særlig store, men skide to sekunder må jeg godt være skuffet over, sagde han, da han kom i mål og kun var to sekunder efter den førende rytter Mathieu van der Poel.

Drømmen var gul, men sådan endte det ikke for Mads Pedersen, der sluttede som nummer seks. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Sidenhen kom flere ryttere ind og var endnu hurtigere, og Mads Pedersen endte derfor med at blive nummer seks - 15 sekunder efter Yves Lampaert i den gule førertrøje.

Men det var ikke, fordi Trek-Segafredo-rytteren begik nogle fejl på etapen, der var plaget af regnvejr.

- Jeg kunne ikke gøre mere. Jeg har lavet mit forarbejde, og jeg kørte med alt, jeg havde, sagde Mads Pedersen, der til det sidste havde håbet, at det ville holde tørt.

- Regnen gjorde en kæmpe forskel. Svingene herinde er tekniske og glatte. Det er en storby, og der er vejene altid lidt mere glatte, når de er våde. Det hele ændrede sig, da det begyndte at regne.

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen er en del af Ekstra Bladets hold under Tour de France. Hver dag tager han Ekstra Bladets brugere med bag kulisserne, men allerede inden 1. etape har danskeren noget på hjerte efter en 'fuldstændig vanvittig' modtagelse i København onsdag Mads Pedersen skriver hver dag dagbog fra Tour'en - og tyvstartede allerede dagen før enkeltstarten.

Som en fodboldkamp

Men selvom det ikke endte med at være Mads Pedersen, der på Rådhuspladsen kunne lade sig hylde som vinder af etapen, så var smilet heller ikke længere væk.

Den 26-årige dansker var nemlig ovenud lykkelig for den massive opbakning, som han fik på den 13,2 kilometer lange enkeltstart rundt i København.

- Normalt har jeg radioen på cirka halv lydstyrke, og allerede under opvarmningen kunne jeg godt høre, at det ville blive højt derude. Den blev skruet helt op, og der var stadig tidspunkter, hvor jeg ikke kunne høre noget i radioen.

Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

- Normalt kan vi høre pladehjulene rulle eller vandet, som sprøjter op på cyklen. I dag var det ligesom at være til en fodboldkamp. Det var fedt.

Derfor var der da også overskud til at sende en stor tak til de mange fremmødte tilskuere.

- Skud ud til alle dem, som har trodset regnvejret. Det var kæmpestort. Det er fantastisk at være dansker og se så mange mennesker, der er ude for at heppe på os. Af hjertet tak til alle dem, som kom og støttede os.