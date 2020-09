Mads mister VM-trøjen: Overvejer at blive væk

PRIVAS (Ekstra Bladet): Onsdag trillede Mads Pedersen i mål to minutter efter feltet på Tourens 5. etape. Som vanligt i den regnbuefarvede VM-trøje. En beklædningsgenstand, den 24-årige dansker endelig har kunnet optræde i på den største scene efter coronapausen.

Men den fest er snart slut.

For undervejs på etapen annoncerede UCI, at VM bliver kørt 27. september i italienske Imola. Ruten passer slet ikke Mads Pedersen, der dog heller ikke havde regnet med en aflysning og dermed et år mere i trøjen.

- Det var alle medierne, der havde solgt skindet, før bjørnen var skudt.

- Jeg har ventet længe på denne dag, og om jeg fik lov at tage et år mere eller ej. Men jeg havde ikke troet på det. Det er fint nok. Jeg accepterer det, som det er, siger han til Ekstra Bladet.

At det blev i Italien og ikke i Schweiz eller det nordlige Frankrig, er dog en streg i regningen for Trek-Segafredo-rytteren. Faktisk så meget, at danske fans kan ende med ikke at se ham på startstregen.

- Jeg skal i hvert fald lige genoverveje det et par gange. Det er under en uge efter Touren, og jeg skal til BinckBank Tour (stort etapeløb i Holland og Belgien, red.) to dage efter VM. Nu har de også lige rykket løbet 500 km længere sydpå, så det bliver en logistisk opgave.

- Men jeg vil gøre alt for at køre VM. Jeg er den forsvarende mester. Og når man repræsenterer sit land, vil jeg være der, når chancen er der. Og måske hjælpe en landsmand til at vinde, siger han.

Han ser selv kun Jakob Fuglsang som en kommende dansk verdensmester – men han har også en anden vision, hvis det glipper:

- Jeg håber selvfølgelig allermest, at Jakob er flyvende, og at han kan vinde VM og overtage trøjen fra mig.

- Men som sporten ser ud lige nu, ville det være fint, hvis trøjen kunne ende på et hold, hvor en sponsor kan sige, ’Fedt, mand. Nu har vi en verdensmester’. Og så smider de pengene i to år mere, siger Mads Pedersen.

