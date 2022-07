Mads P: - Han er et fjols

Mads Pedersen ser i sin dagbog tilbage på en nem dag i sadlen, hvor det største humørløft blev en profileret franskmand, der ikke kender til de uskrevne regler i feltet. Dertil teaser han, at bjergstængerne skal luftes. Pas på, Tadej Pogacar.

Mads Pedersen havde ikke meget pænt at sige om Thibaut Pinots bizarre aktion, hvor han både styrtede og kørte direkte ind i en Trek-soigneur inden for kort tid

- Det kan man bare ryste på hovedet af og tænke, at han er et fjols.

Sådan omtaler Mads Pedersen den franske FDJ-rytter Thibaut Pinot, efter at denne på bizar vis både formåede at styrte alene og derefter kører direkte ind i en Trek-soigneur, der stod med dunke til Mads Pedersen på toppen af en stigning.

- Jeg sidder som en af de sidste i feltet, og så styrter Thibuat Pinot alene på vej op ad en stigning, og det er jo hvad det er. Det kan man bare grine af og ryste på hovedet og tænke, at han er et fjols.

- Men oppe på toppen af stigningen har vi en soigneur stående med en madpose, hvor der er tre hele dunke i, så cirka lidt over 1,5 kilo er der i alt.

- Og jeg sidder seriøst som en af de tre sidste i feltet, og jeg kører ud til højre for at tage den her madpose, og så ser jeg simpelthen en, der kommer på min højreside, og det er så Thibaut Pinot, der kommer tonsende, fordi nu var han på vej tilbage, men han ser ikke den der madpose, og så kører han hovedet lige ind i den, forklarer Mads Pedersen i sin daglige video-dagbog.

Den danske Trek-rytter sendte afslutningsvis endnu en stikpille afsted mod Pinot, da han ikke mener, at Pinot har erfaring nok, når han laver sådan et optrin.

Thibaut Pinot arbejder på at få cyklen fikset, efter sit solostyrt på dagens etape. Foto: Alex Broadway/Getty Images

Du kan se hele Mads P's videodagbog i videoen øverst i artiklen.

Dagens etape blev vundet af Wout Van Aert, efter belgieren slog Michael Matthews og Tadej Pogacar i spurten.

Etapen foregik endnu engang i en højt tempo, men for Mads P, var det en stille dag på kontoret, og danskeren lader op til morgendagens store bjergetape.

- En forholdsvis nem dag. Jeg aftalte med Kim, at jeg bare skulle igennem selvom det er lidt vattet, men vi skal også vælge vores dage og kampe med omhu.

- I morgen får den en over nakken. Jeg vil lige prøve at teste bjerg-benene af, siger Mads Pedersen.

