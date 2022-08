Mads P. bag ny pragtpræstation

Mads Pedersen blev for tredje etape i streg nummer to i Vuelta a España. Danskeren blev tirsdag slået af Primoz Roglic under en afslutning, der ingenlunde passede godt til sprintere

Mads Pedersen er i forrygende form.

Den danske Trek-rytter har taget sine gode Tour-ben med sig til Spanien, hvor han lige nu viser enorm styrke i Vueltaen. For tredje dag i streg blev danskeren nummer to på en etape.

Denne gang blev han slået på stregen af Primoz Roglic (Jumbo-Visma), hvilket bevidner, at finalen på ingen måde var sprinter-terræn. Men Mads Pedersen klatrede fornemt på den sidste lille stigning op mod mål og kørte over stregen lige efter den slovenske favorit.

Danskeren sikrede sig dermed vigtige point til pointkonkurrencen, hvor han er placeret på andenpladsen og nu kun er ni point efter førende Sam Bennet (Bora Hansgrohe).

- Hvad er det for et underligt cykelløb, lød det fra landsmanden Mathias Norsgaard (Movistar), da han i et interview med TV 2 blev gjort opmærksom på Pedersens bedrift.

Annonce:

- Det siger noget om, at Mads har steppet godt op i år. Han viser jo bare, at han er verdensklasse. Han blev verdensmester for tre år siden, men han er jo endnu bedre nu. Ja, meget bedre, noterede Norsgaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mads Pedersen ses her, mens han kører først over stregen på 13. etape af årets Tour de France. Tirsdag var han lige ved at gentage mesterstykket i Vueltaen. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Også i det samlede klassement er der ændringer for Pedersen efter tirsdagens fine præstation. Han kravler helt op på 9. pladsen, omend den tabel selvsagt ikke fylder meget for Trek-rytteren.

Han går efter etapesejre, og med sine tre andenpladser i folden allerede tyder meget på, at han også i Vueltaen kommer til at gøre Tour-bedriften efter.

Det er kun fem uger siden, at Pedersen kunne lade sig hylde i Saint-Etienne efter sin sejr på 13. etape af verdens støste cykelløb, men jagten på mere sommer-succes fortsætter ufortrødent.

Efter opkørslen - og opturen - i Laguardia er der selvsagt også tro på tingene for hovedpersonen selv. Han kan godt ane en pointtrøje i horisonten på den iberiske halvø.

Annonce:

. Jeg er bare glad for at kunne køre så hård en finale. Det lover godt i forhold til at skrabe mange point sammen i pointkonkurrencen, siger Pedersen til TV 2.

Han fandt tilmed plads til humor i den spanske hede, da spørgsmålet lød, om det var i orden at sige tillykke med andenpladsen.

- Ja. De andre dage havde du nok fået et spark i løgene for at sige tillykke med det, men lige i dag er det fint, lød det.

På tirsdagens etape kom et udbrud af sted, men dette blev halet ind med godt 30 kilometer til mål, hvorfor der var lagt op til en finale, hvor de eksplosive bjergryttere kunne gøre sig gældende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Primoz Roglic var urørlig på den afsluttende stigning på 4. etape. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Det gjorde de også - sammen med Mads Pedersen, der kæmpede sig frem ved fronten og lukrerede på, at ingen angreb kom af sted til sidst på kategori 3-stigningen.

Farten var høj og procenterne det samme, men Pedersen lod sig ikke ryste af i den spanske hede. Kun Roglic kunne hægte danskeren af til allersidst.

Annonce:

Sloveneren, der måtte udgå midtvejs i Touren, har i den grad nået at komme sig efter sit styrt i Frankrig. Han fører Vueltaen med 13 sekunder ned til holdkammeraten Sepp Kuss, der ligeledes var med til at hjælpe Jonas Vingegaard til samlet sejr i juli.

Britske Ethan Hayter fra Inoes er nummer tre i løbet, der først finder sin afgørelse 11. september. Der er med andre ord rigelig tid til at bytte andenpladser ud med det øverste trin for Mads Pedersen ...

Dyk ned i Ekstra Bladets cykelsportsunivers:

Vingegaards kæreste afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas

For 15 år siden blev Michael Rasmussen smidt ud af Tour de France. Her giver han et unikt indblik i døgnet, hvor livsdrømmen krakelerede

Meget ændrer sig, når man er kongen af Tour de France. Sådan er tilværelsen i gult