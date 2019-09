Mads P. blev ringet op af kronprinsen: - Tak for det

Da Mads Pedersen søndag stoppede op efter at have krydset målstregen først i Harrogate, skortede det ikke med lykønskninger.

Holdkammerater, soingneurs og trænere faldt den spritnye verdensmester om halsen, mens han selv forsøgte at bearbejde præstationen.

Da han havde genvundet fatningen blev han taget i hånden af Danmarks Cykle Unions presseansvarlige, morten Anderson, der førte ham mod backstage-området, hvorfra han skulle entre podiet.

Men inden skulle han lige tage et meget vigtigt opkald, indikerede Anderson.

Det var - viste det sig - kronprins Frederik, der lige ville sige tillykke til Mads Pedersen. Det skriver TV2, der havde en mand i målområdet, der overværede episoden.

- Hej. Ja, det er sindssygt... Jo tak, det er urealistisk og vanvittigt. Det kommer jeg til at nyde. Tak for det... Hej, sagde Mads Pedersen under den korte samtale.

- Det var Kronprins Frederik, der ringede for at ønske mig tillykke, sagde han til TV2.

Men det var ikke kun kongehuset, der lykønskede den unge dansker.

Også statsminister Mette Frederiksen

23-årige Mads Pedersen blev med sejren historisk, da Danmark inden aldrig havde vundet de professionelles verdensmesterskab i linjeløb for herrer.

