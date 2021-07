Mads P.: - Der er psykopat-meget pres på

Mange undrer sig, når en rytter som Tadej Pogacar bare kører alle bagud, men man bør kende baggrunden for den høje hastighed i feltet, før man dømmer folk, skriver Mads Pedersen i sin klumme for Ekstra Bladet

Et par hårde Alpe-etaper er overstået, og hviledagen var tiltrængt. Jeg sov desværre ikke så godt, som jeg havde håbet på, for jeg er plaget af mine styrt, så jeg vågnede tidligt.

Det var en vild weekend, hvor Tadej Pogacar satte det hele på plads - og det har selvfølgelig fået kommentatorer og en masse skeptikere på de sociale medier til at mistænkeliggøre ham. Det kan ikke overraske nogen, at det sker, når en rytter viser sig så overlegen, som Pogacar har været i det her løb. Det er den pris, vi betaler i dag for det, der skete i fortiden.

Jeg er selv forbavset over hans styrke. Han er kun 22 år, men han kører altså virkelig stærkt. Og så tilmed på en langsom lortecykel. De der Colnago’er, som UAE kører på, er virkelig ikke blandt de hurtigste.

Det ser relativt nemt ud for ham, men det er også feltet, der bare kører hurtigere og hurtigere. Jeg forstår godt, at folk undrer sig over det, men man må retfærdigvis sætte sig lidt ind i tingene, før man begynder at mistænke alt og alle.

Klummen fortsætter under billedet ...

Mikkel Bjerg (UAE) og Mads Pedersen (Trek-Segafredo) efter fredagens lange etape til Le Creusot. Foto: Claus Bonnerup.

Kendsgerningen er, at der bare bliver kørt pissestærkt i Tour de France. Lad mig give et eksempel: Hver dag angiver Tour-arrangør ASO i vores ‘roadbook’ tre mulige sluttider på etapen, som udregnes efter tre gennemsnitshastigheder.

På den lange etape i fredags kom jeg i mål 25 minutter efter vinderen - men det var samtidig kun to minutter langsommere end den forventet hurtigste tid.

Det fortæller en del om, hvor hurtigt der bliver kørt i felt bestående af ryttere, der er 100 procent forberedte. Og det har intet med ulovlige midler og metoder at gøre. Det er bare ryttere og hold, der har timet og tilrettelagt alt efter Tour de France, som er det største og vigtigste udstillingsvindue i sporten.

For mit hold gælder det, at Tour de France giver omkring 90 procent af den eksponering, som sponsorerne betaler for. 90 procent! Så er det klart, at holdene sætter alt ind på at toppe netop nu, og det er også klart, at farten så bliver presset op hele tiden.

Der er ingen hold, der kommer uforberedte. Alle er parate. Alle vil have noget med hjem. Og alle giver alt, hvad de har i sig for at opnå succes.

Mads Pedersen kæmper sig i bidende kulde op mod Tignes på søndagens barske etape. Foto: Claus Bonnerup.

Al teknologi bliver hele tiden videreudviklet og optimeret. Vores cykler bliver hele tiden markant hurtigere. Hjul, dæk, alting. Ned i mindste detalje er alt tjekket og afprøvet. Dæktrykket på cyklerne er fastlagt helt ned i de små decimaler, vi kører i aerodynamisk tøj, enhver bagatel er nøje overvejet.

Når vi så sidder derude, vokser presset for at levere resultater. Jeg ville ønske, at I kunne lytte med på radioen under en hel etape, så I kunne høre, hvordan der bliver råbt til os konstant. ‘Hold jer fremme der, hold til højre der, gør sådan, pas på dér!’

Der er psykopat-meget pres på, fordi løbet er så vigtigt. Det meste er planlagt dag for dag, som var det opskriften på en kage. Det hele skaber nærmest en trykbølge, som øger farten, og det skal man tage højde for, før man begynder at anklage hele feltet for doping.

Tirsdag går det løs igen. Jeg har lidt skavanker efter mine styrt. Jeg røg ned på første etape og slog min skulder, og et eller andet har sat sig i klemme derinde, for min venstre hånd begynder ret tidligt at sove, når vi sidder derude.

Vi skal have løsnet op for det, men det har vist sig ikke at være så let, som vi troede. Og så i lørdags forsvandt cyklen pludselig under mig på en af nedkørslerne, da vi kørte 65-70 kilometer i timen. Da var jeg ret hårdt i gulvet, men heldigvis mistede jeg ikke så meget hud, fordi asfalten var våd og glat.

Søndag var det så oven i hatten en rigtig stodderdag, hvor jeg måtte knokle røven ud af bukserne hele dagen. Det kan jeg godt mærke, så det er skidt ikke at få sovet godt nok.

Men selv om jeg har de her skavanker, og selv om jeg betaler en pris i de her dage, så er jeg helt sikkert stadig på et niveau, hvor jeg kan være med i spurterne. Især nu, hvor folk er ved at blive lidt trætte.

Jeg tror stadig på, at jeg kan vinde en etapesejr i det her løb.