Mads P. efter kæmpe triumf: - Nu kan jeg barbere overlæben

Det var en gyser af rang, da Mads Pedersen torsdag eftermiddag vandt 6. etape af Giro d'Italia.

To udbrydere var tæt på at spolere chancerne for den danske stjerne, men en skarp slutspurt sikrede sejren.

Efter etapen var Mads P. naturligvis meget tilfreds med sig selv og holdet.

- Jeg er glad, efter et par mislykkedes forsøg lykkedes det endelig.

- Nu kan jeg barbere overlæben, siger Mads Pedersen med et grin til Eurosport, efter han havde lavet et væddemål med kanalens reporter om at lade skægget gro, så længe etapesejren ikke var i hus.

Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Måtte bruge alt

Det så længe ud til, at Alessandro De Marchi og Simon Clarke skulle dyste om etapesejren, men med 350 meter til mål blev de to udbrydere opslugt af feltet, og så kunne Mads Pedersen gøre, hvad han er bedst til.

- Vi måtte bare bruge alt, hvad vi havde, for at lukke hullet.

Annonce:

- Jeg havde ikke selv nogle hjælperyttere tilbage, så jeg måtte rundt og spørge hos nogle andre, og heldigvis er det ikke kun os, der er interesseret.

- Det bliver sindssygt tæt til sidst, og vi henter dem 350 meter før stregen.

- Da Gaviria (Movistar) åbner, bliver jeg nødt til at følge med, og så bruger jeg ham som kanin, og det lykkedes heldigivs, forklarer Mads Pedersen, der også er glad for at kunne give holdet noget igen for deres hårde arbejde.

- Jeg er bare glad for, at jeg kunne give drengene en sejr.

Med torsdagens triumf skriver Mads Pedersen sig dermed ind i historiebøgerne, da han bliver den anden dansker til at vinde en etape i de tre Grand Tours.

Jesper Skibby var alene med den flotte hæder indtil i dag.

Løbet føres samlet af norske Andreas Leknessund, der er skarpt forfulgt af storfavoritten Remco Evenepoel.

I point-konkurrencen ligger Mads Pedersen nummer tre med 83 point.

Bahrain Victorious' Jonathan Milan fører konkurrencen med 110 point.