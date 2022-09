Mads P. efter sejr: - Rart at lukke munden på folk

Efter tre andenpladser i årets Vuelta lykkedes det endelig fredag for Mads Pedersen at vinde en etape

Det var en tydeligt glad og lettet Mads Pedersen, der efter sin imponerende sejr på 13. etape af Vueltaen talte med pressen.

Tre gange tidligere i løbet har han spurtet sig til en andenplads, og nogen var måske begyndt at tvivle på, om den 26-årige dansker havde, hvad der skulle til for at veksle tre andenpladser til en sejr.

Men efter fredagens magtdemonstration kunne tvivlerne godt gå hjem og lægge sig. Det mente Mads Pedersen i hvert fald selv efter etapen.

- Nu har der været alle mulige tastatur-krigere, der begyndte at sige, at jeg skulle lade være med at tale så meget om det og gøre noget ved det, sagde Mads Pedersen til TV 2 efter sejren.

- Så det er rart at lukke munden på folk.

Mads Pedersen på podiet efter den imponerende sejr. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Trods de selvsikre ord måtte Mads P. dog erkende, at han før etapen var ved at blive en anelse bekymret for, om en sejr efterhånden var uden for rækkevidde.

- Det var lidt ligesom i Touren, hvor alle de oplagte chancer begyndte at forsvinde. Og så var der kun en meget lille håndfuld tilbage, og det er lidt det samme her.

- Vi fik slået lidt i bordet i går og sagde ‘drenge, det her er altså en af de sidste chancer’. Hvis jeg skal vinde, skal hele holdet være der og performe hundrede procent, og alle steppede virkelig op i dag.

Mads Pedersen fører pointkonkurrencen noget så eftertrykkeligt.

Efter sejren har han 247 point, mens nummer to og tre i konkurrencen, Marc Soler og Fred Wright, begge har sølle 96.

