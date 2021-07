Mads P. er tosset på stjerne: - Helvede bryder løs

Guillaume Martin, der er mere end otte minutter efter den gule trøje, forsøgte at hente få sekunder på slutningen af tirsdagens etape. Det er Mads Pedersen godt træt af - se klippet herunder

På tirsdagens etape i Tour de France var udbruddet for længst kørt, og vinderen var fundet.

Mads Pedersen var derfor bestemt ikke tilfreds med, at Guillaume Martin fra Cofidis, der er over otte minutter efter førende Tadej Pogacar, skulle forsøge at hente få sekunder på den gule trøje på de sidste kilometer.

- Vi sidder i feltet, hygger os og kører lidt op ad stigningen, og så lige pludselig bryder helvede bare løs. Så er det, fordi den franske spasser skal ud og se, om han kan hente sekunder.

Artiklen fortsætter under billederne...



Trek-Segafredos Mads Pedersen er godt træt af franske Guillaume Martin.

Foto: Claus Bonnerup

- Så han har en mand til at køre fuld hak for sig, og så skyder han den selv af bagefter. Så de ligger og kører fuld finale på små tekniske veje ind mod mål de sidste 6-7 kilometer, siger den danske rytter.

Mads Pedersen endte med at komme ind fire minutter efter.

- Jeg er i bund og grund ligeglad. Det giver bare ingen mening.

Se en irriteret Mads P. fortælle om episoden i klippet øverst.

