Mads P. erkender fejl: - Jeg tøvede for længe

Holdkammeraterne serverede Mads Pedersen på et sølvfad, men den danske cykelstjerne lavede en fejl, og derfor vandt han ikke 3. etape af Giro d'Italia.

Sådan lyder konklusionen fra Trek-rytteren efter en mandag, hvor han var tæt på at skrive sig ind i historiebøgerne.

Mads Pedersen tabte spurten til australske Michael Matthews (Jayco), som sørgede for, at danskeren fik sin egen medicin at smage.

Han indledte nemlig en lang spurt på de sidste 200-300 meter. Normalt er det netop lange spurter, som Mads Pedersen er specialist i, men australieren kom ham i forkøbet.

- Efter det sidste sving lavede jeg en lille fejl og tøvede lidt for længe, da Matthews trådte an, siger Mads Pedersen ifølge holdets hjemmeside.

Australieren kom en cykellængde foran danskeren, som aldrig kom tilbage.

Mads Pedersen (th) var lige ved at nå op på siden af Michael Matthews, men kom det aldrig. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

En sejr ville have gjort Mads Pedersen til den blot anden dansker til at have vundet etaper i alle de tre grand tours: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Kun Jesper Skibby er tidligere lykkedes med det.

Inden mandagens spurt havde den tidligere verdensmester været i problemer på en af etapens få stigninger.

- Vi havde situationen under kontrol på den første del af etapen, og så ville vi gå til den på stigningerne for at få sat nogle sprintere af. Jayco havde den samme idé, så de gav den også gas på stigningerne til fordel for Matthews.

- Det var bestemt ikke let i den del af løbet. Jeg led meget på den sidste stigning og blev sat af. Men takket være et superarbejde fra mine holdkammerater, lykkedes det os at komme tilbage i første gruppe, siger Mads Pedersen.

Han takker sine holdkammerater for at føre ham sikkert gennem de sidste par kilometer, hvor vejene var våde. Og så forsikrer han, at han fortsætter sin jagt på en etapesejr.

Mads Pedersen har desuden et mål om at vinde pointtrøjen. I den konkurrence er han placeret som nummer fem med 26 point. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) fører med 53 point.