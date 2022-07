Mads P. frisk igen: - Jeg kan vinde i Paris

19. etape var ikke en fornøjelse for tidligere verdensmester Mads Pedersen, der døjede med maveproblemer. Som om det ikke var nok, slutter dagen af med et 'lorte hotelværelse'

Nogen mindeværdig enkeltstart kørte Mads Pedersen ikke på Tour de Frances næstsidste etape. Men det skyldes ikke, at han stadig er plaget af det maveonde, der tvang ham til at opgive tanken om en etapesejr fredag.

Tværtimod er den tidligere verdensmester ovenpå igen og valgte blot at spare på kræfterne, så han er bedst muligt forberedt til at give det et sidste skud i Paris søndag aften.

- Jeg har det meget bedre, så det er gode tegn. Jeg kunne spise morgenmad og holde det i mig. Det er fornuftigt.

- Jeg tror godt, jeg kan vinde i morgen (søndag, red.), siger Mads Pedersen med tanke på den prestigefyldte massespurt på Champs-Élysées.

Selv om maveproblemerne ikke er den bedste optakt, mener han ikke, de bør komme i vejen for et seriøst forsøg på at vinde på brostenene.

- Det er så kort tid, man skal fyre den af. Det er det sidste i løbet, så der kan man æde sig selv. Man behøver ikke at tænke på mandag, siger Mads Pedersen.

Han har allerede sikret sig én sejr i løbet, da han vandt 13. etape til Saint-Etienne. Det betyder, at dette Tour de France uanset hvad kommer til at stå som noget særligt i hans erindring.

- Udover min etapesejr har jeg flere topplaceringer, så jeg kan absolut ikke være utilfreds.

- Det har alt i alt været en exceptionel oplevelse - både starten i Danmark og senere her i Frankrig med alle de danske fans.

- De er her jo nok primært på grund af Jonas. Det nyder vi andre godt af, så tusind tak til alle, der hepper på os, siger Mads Pedersen.