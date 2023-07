Mads P. frygtede det: - Shit, nu kommer de

Det så godt ud. Så så det anstrengt ud. Og så så det godt ud igen.

Mads Pedersen power-sejr på den stigende opløbsstrækning på Tourens 8. etape i Limoges blev et drama, da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) i den grønne pointtrøje nærmede sig faretruende.

Men den danske Trek-kaptajn formåede at holde sig foran til det allersidste.

Dermed kom anden Tour-sejr i hus, så Mads Pedersen nu er oppe på i alt seks Grand Tour-etapesejre (tre i Vuelta a España og en i Giro d'Italia). Men han havde dog sine tvivl på sejren i de sidste sekunder.

- Jeg var først sikker, da jeg krydsede målstregen, for mine ben var helt tomme på de sidste 50 meter.

- Jeg så et hjul på min venstre side, men kunne ikke se stellets farve, så jeg vidste ikke, at det var Jasper. Jeg kunne kun se de lyse dæksider, og det er normalt enten en fra Alpecin-Deceuninck eller Jumbo-Visma. Så jeg tænkte, 'Shit, nu kommer de'.

- Heldigvis for mig var hans ben lige så tomme på de sidste 50 meter, sagde Mads Pedersen til Ekstra Bladet efter sin sejr.

Mads Pedersen snød Jasper Philipsen for hans fjerde etapesejr. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Ikke umuligt

Jasper Philipsen havde ellers gjort rent bord med sejre i de tre forudgående sprinteretaper - men det var ikke glæden over, at han var den første, der kunne slå den hurtige belgier, der fyldte i Mads Pedersens tanker.

- Jeg er bare så glad for at vinde. Jasper kom meget stærkt og hurtigt til sidst. Men han ramte vist også muren på de sidste 50-75 meter, konstaterede Mads Pedersen, der også holdt en stærk Wout Van Aert bag sig.

Han måtte dog erkende, at han vil holde fast i karakteristikken af Van Aert og Mathieu van der Poel som de største, mens han selv er niveauet under.

- De er cykelsportens superstjerner. De er supergode og kan vinde alt. Men det betyder ikke, at det er umuligt at slå dem.

- Jeg mener stadig, at jeg er under dem, men jeg viste i dag, at det er muligt at slå dem i en fair sprint.