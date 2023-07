Mads P. hylder Cavendish: - En legende

Da Mads Pedersen lørdag eftermiddag hamrede over målstregen som vinder af Tourens 8. etape i Limoges, var det uden Mark Cavendish i det jagtende felt bag ham.

Den 38-årige brite havde ellers demonstreret god form og med feltets absolut højeste tophastighed på 74,7 km/t kørt placeringer som nummer to, fem og seks ind.

Det trak op til etapesejr nummer 35, der ville sende ham forbi Eddy Merckx som den mest vindende i Tour-historien, men et styrt og et brækket kraveben satte en stopper for det.

Og det ærgrer Mads Pedersen.

- Jeg har et rigtig godt forhold til Mark. Det er så trist at høre, at han måtte forlade løbet efter et styrt.

- Jeg håbede så meget på, at han ville vinde sin 35. etapesejr under denne Tour. Og at se ham forlade løbet er smertefuldt. Ikke kun for ham, men for mange i feltet og for fansene, sagde Mads Pedersen.

Mar Cavendish indstiller karrieren efter denne sæson, men Mads Pedersen håber, at han når at få muligheden for at duellere igen til efteråret.

- Jeg håber, at han kommer sig hurtigt, og at jeg kan komme til at køre mod ham igen i de sidste løb i denne sæson. For det vil være en ære for mig at være der til afslutningen på karrieren for sådan en legende, sagde Mads Pedersen.