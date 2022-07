Mads P. i diskussion inden start

SAINT-ÉTIENNE (Ekstra Bladet): Fredag var en mere end almindelig god dag for danske Mads Pedersen, der kørte først over stregen på 13. etape af Tour de France.

Men lørdag formiddag var der alligevel lidt sure miner at spore forud for dagens start.

Den danske Trek-Segafredo-rytter havnede nemlig i en dikusssion med fire UCI-folk foran holdbussen, efter at han undervejs på fredagens etape havde kastet en drikkedunk et sted, han ikke måtte.

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen er en del af Ekstra Bladets hold under Tour de France. Hver dag tager han Ekstra Bladets brugere med bag kulisserne, og nu kan Mads P. kalde sig etapevinder i Tour de France, og han tager dig med bag fejringen af sejren Kæmpe fest for Mads P.: - Vanvittigt

Det kostede ham en straf på 500 schweizerfranc (cirka 3.800 kroner) og en pointstraf på 25 point på UCI's verdensrangliste.

Men det lignede ikke, at Mads Pedersen var enig i i den straf, da han sammen med de to Trek-sportsdirektører - Kim Andersen og Steven de Jongh - brugte godt og vel ti minutter på at diskutere med UCI's repræsentanter.

På trods af den store utilfredshed er bøden nok ikke noget, Mads Pedersen ryster i bukserne over.

Danskeren tjente nemlig en stor sum penge alene på 13. etape.

Han formåede via en etapesejr, en førsteplads i den indlagte spurt, førstepladser på to af de tre bjergspurter samt det røde rygnummer at indkassere 15.000 euro, hvilket svarer til godt og vel 111.000 kroner.

