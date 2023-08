Mads P. langer ud efter stjerne: - Et rigtigt røvhul

Mads Pedersen skyder med skarpt efter sprinterkollegaen Jasper Philipsen, som han kalder et rigtigt røvhul

Mads Pedersen er ikke stor fan af supersprinteren Jasper Philipsen.

Det udtaler han i Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva så?!'.

Komikeren og cykelstjernen taler om Philipsen og hans tendens til at 'afvige fra sin bane' - noget, han var tæt på at blive deklasseret for i Tour de France.

- Jeg kan godt sige det i sådan en podcast her. Han er et rigtigt røvhul med det der og er god til at sende folk i barrierne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jasper Philipsen gik amok i årets Tour de France, hvor han hapsede fire etapesejre og den grønne trøje. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Helt ligeglad, hvis han styrter

Når man har en aggressiv kørestil, som Philipsen har, gør man sig selv og andre mere sårbare overfor styrt, og risikoen for det stiger.

- Med sådan en som ham der ville jeg aldrig i mit liv køre højre om ham, hvis vi kørte op imod barrieren. Han kunne godt tage de sidste ti centimeter, og så ender jeg hegnet, siger Mads Pedersen.

Annonce:

Ville han så græde snot, hvis Philipsen en dag styrtede på grund af sin kørestil?

- Overhovedet ikke. Hvis ham der styrter... det... ja, det kunne jeg ikke være mere ligeglad med. Det er hans problem, svarer Pedersen iskoldt.

Philipsens vilde Tour

Måske som følge af sin vilde kørestil vandt Philipsen fire etaper i Tour de France, mens Mads Pedersen nappede en enkelt.

Rent faktisk var der kun to rendyrkede massespurter, Philipsen ikke vandt. Ellers tog han resten.

Her er der tale om ottende etape, hvor netop Pedersen snød Philipsen, som blev toer, for endnu en sejr.

Derudover missede Philipsen sejren på Champs-Elysées, da Jordi Meeus overraskede og tog triumfen. Igen blev Philipsen toer.

De flotte resultater betød, at Philipsen også tog pointtrøjen.