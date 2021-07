Mads P. om hotelværelse: - Stinker af hash

Der opstod et uventet problem for Mads Pedersen og holdkammerat Jasper Stuyven på hotelværelset. Humøret var dog stadig fremragende - se klippet her

Manager-ekspertens råd: Den helt oplagte mulighed (+)

I slutningen af Touren er benene ofte lidt ekstra tunge, og hovedet mere træt.

Efter fredagens etape på 207 kilometer var der derfor brug for at komme ind på et hotelværelse og slappe godt af.

Men for Mads Pedersen og værelseskammerat Jasper Stuyven opstod et uventet problem, som de morede sig noget over.

- Vi har fået et værelse på hotellet Pulmann. Det svarer lidt til Scandic derhjemme.

Trek-Segafredo-rytterne var ikke helt tilfredse med værelset.

- Og her stinker af hash herinde. Der er virkelig nogle, der har røget en kæmpe pind inde på det her værelse. Og vi har endda sådan en luftcleaner med, og den står bare og brager derudaf, så det er en forfærdelig stank, der er herinde.

- Så vi skal lige se, om vi skal skifte værelse, eller hvad vi skal, siger den danske stjerne.

Se hele klippet øverst.

Lørdag er der enkeltstart, og søndag afsluttes Touren i Paris på Champs-Élysées.

Tour-bjergkonge blev kvinde - læs mere her (+)