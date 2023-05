Mads P.: Regningen kommer først senere

Man bliver ikke millionær, hvis man spiller Mads Pedersen som vinder af den cyklamenfarvede pointtrøje i Giro d'Italia - altså med mindre man vædder et beløb i knap million-størrelse.

Den danske Trek-Segafredo-kaptajn er udskreget til at blive en af løbets store stjerner med op til 9 af de 21 etaper, han kan vinde. Og så pointtrøjen.

Spørgsmålet er dog, om han kan holde det niveau, der sikrede ham et fantastisk forår med topplacering i alle klassikere - eller om han brænder ud undervejs til Rom.

- Niveauet var godt i klassikerne. Jeg tog et kort hvil efter Roubaix og begyndte at træne igen.

- Jeg tror ikke, at regningen kommer under Giroen. Hvis der kommer en regning, bliver det først senere på sæsonen, sagde Mads Pedersen på sit pressemøde inden den italienske rundfart.

Annonce:

Kan blive historisk

Skulle det lykkes at få en etapesejr med hjem, så vil Pedersen som blot den anden dansker efter Jesper Skibby gennem tiderne have vundet en etape i alle tre Grand Tours. I øvrigt en jagt, han deler med Magnus Cort, der også er til start.

Men det er ikke lige noget, de har talt om.

- Medierne taler mere om det, end vi gør. Jeg håber for Magnus, at han også kan vinde en etape. Men hvis der kun er en dansker, der kan vinde, så håber jeg på mig selv. Men kan vi få en hver, så er jeg glad, sagde Pedersen.

Han kan ikke helt afgøre, om hans største mål er en etapesejr eller pointtrøjen.

- Hvis man kæmper for pointtrøjen, så skal man også vinde en etape. Så jeg vil gøre alt for at vinde en etape. De to mål går hånd i hånd.

Til gengæld kan han afsløre, at selvom han op til Giroen har trænet meget på sin enkeltstartscykel, så er det ikke fordi, han håber på at køre sig i spil til førertrøjen på 1. etapes enkeltstart

Annonce:

- Det er ikke et mål. Jeg kører enkeltstarten for fuld skrald for at få så mange point som muligt til pointtrøjen. Førertrøjen er ikke i tankerne. Hvis den kommer, så kommer den. Og gør den ikke, så er det også okay, afslørede han.

Giro d'Italia begynder med en enkeltstart i Costa dei Trabocchi lørdag og slutter 28. maj med en paradeetape til Rom.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil du have succes med dit managerhold i den store konkurrence, så følg de gode råd fra den prisvindende ekspert Frederik Ingemann her