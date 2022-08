Mads P. sætter villaen til salg

Den 26-årige cykelrytter har nemlig netop sat sin godt 200 kvadratmeter store villa i Holbæk til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Villaen ligger på kanten af Holbæk by: tæt på skov og med udsigt til fjorden – og byder altså foruden de mange kvadratmeter blandt andet også på et udhus, have og orangeri med vin. Det oplyser liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen i deres salgsmateriale for ejendommen.

For at blive den nye ejer af Mads Pedersens villa skal der betales lige knap seks millioner kroner – ejendommen står nemlig udbudt til salg for 5.995.000 kroner. Det placerer adressen blandt de ti dyreste villaer, der for øjeblikket er til salg i Holbæk Kommune.

Foto: Ivan Eltoft Nielsen Holbæk

Stigende priser

Både Holbæk-postnummeret og kommunen har ligesom landet som helhed haft stigende huspriser de senere år – også i 2022, hvor en gennemsnitlig villa-kvadratmeter i Holbæk by i øjeblikket i gennemsnit står udbudt til salg for godt 22.800 kroner.

Men selvom udbudspriserne ifølge Boliga.dks data har haft en kraftig pil opad, så er det ikke helt nok til at nå samme niveau som Mads Pedersens ejendom, der er udbudt til salg med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på cirka 30.000 kroner.

Det er ikke mange år på adressen, Mads Pedersen og fruen Lisette Pedersen skal til at pakke ned. Parret købte nemlig ejendommen i december 2019; den gang lød prisen på 4.350.000 kroner. Mads Pedersen har tidligere fortalt, at han har planer om at flytte til Schweiz på grund af en strid med Skat.

Foruden sejren på 13. etape af dette års Tour de France smykker Mads Pedersen sig blandt andet også med titler som Danmarks- og verdensmester i landevejscykling.

Du kan se billeder af Mads Pedersens villa her.