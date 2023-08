Mads P. sender stikpille: Husk det, Rolf!

Efter Mathieu van der Poel havde sikret sig VM-guldet i Glasgow, skulle Mads Pedersen kæmpe mod Wout van Aert og Tadej Pogacar om sølv- og bronzemedaljerne.

Wout van Aert stak afsted kort før stregen, og i spurten mod Tadej Pogacar trak Mads Pedersen sorteper og endte som nummer fire.

Havde ikke mere i sig

Det fik blandt andre TV 2's ekspert Rolf Sørensen til at stille spørgsmålstegn ved, om Mads Pedersen havde disponeret sine kræfter rigtigt.

- Jeg tror Rolf skal gense cykelløbet og huske på, hvordan det er at køre cykelløb, siger Mads Pedersen, da Ekstra Bladet og en række andre medier taler med ham efter løbet.

Den danske stjerne indrømmer dog, at han ikke havde mere i sig til sidst.

Annonce:

- Der var ikke mere til sidst. Tanken var tom, og normalt plejer jeg at have en god spurt, og det var den egentlig også i dag. Jeg sad bare med krampe helt oppe i nakken, og så var der ikke så meget tilbage. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men der var intet tilbage. Vi kunne ikke have gjort noget anderledes i dag, siger Mads Pedersen.

Var så tæt på

Han glæder sig dog over sine holdkammeraters indsats.

- Jeg tror, at vi kørte det perfekte cykelløb, og så var det bare mig, der ikke kunne levere medaljen til sidst. Da Mathieu rykker, vidste jeg godt, at guldet var kørt. Men jeg troede stadig på en medalje. Men det viste sig, at alle var hurtige efter 270 kilometers cykelløb, siger Mads Pedersen, der sender en besked til sine danske holdkammerater.

- Tak for hjælpen. Jeg er ked af, det blev en fjerdeplads. Vi kom for en medalje, og det var så tæt på. Men holdet kørte virkelig flot, og jeg synes godt, vi kan være stolte af det cykelløb, vi har kørt i dag. Jeg er sgu bare ked af, jeg ikke kan give dem en medalje.

- Kæmpe respekt. Det er megafedt at komme og tage landsholdsdragten på. Vi kører for seks forskellige hold til daglig, og så mødtes vi her for to dage siden og blev enige om en plan. Det gør sgu en stolt at være dansker, når mine landsmænd ofrer sig for, at vi kan lave et resultat, siger Mads Pedersen.