Mads P. trak i trådene for vennen

Mens listen over rutinerede World Tour-ryttere, der ikke har kontrakt næste år, stadig er alenlang, har den 22-årige kontinentalrytter Jakob Egholm netop sikret sig kontrakt med storholdet Trek-Segafredo i næste sæson.

Med blot seks løbsdage for 3. divisionsholdet Hagens Berman Axeon i 2020 er det ikke hans resultater, der har sikret ham World Tour-kontrakt. Hans opsigtsvækkende skifte er derimod i høj grad blevet en realitet i kraft af venskabet med tidligere verdensmester Mads Pedersen, som har en del at skulle have sagt på Trek-Segafredo.

- Det er helt klart på en stor anbefaling og hjælp fra Mads Pedersen. Så må vi se, hvad han kan udvikle sig til. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at det er hans livs chance, som Jakob får, siger Trek-sportsdirektør Kim Andersen til Ritzau.

Der skal nok være dem, der får ondt et vist sted over baggrunden for skiftet, men det bekymrer ikke Jakob Egholm, som føler sig 100 procent klar og kapabel til opgaven.

- Er der for eksempel nogle ryttere derude, der har noget dårligt at sige, så er det nok bare, fordi de selv gerne ville være i mine sko lige nu, siger Jakob Egholm.

- Folk kan sige, hvad de vil. Jeg står i en favorabel position, det er klart, men jeg er sikker på, at jeg kan bidrage positivt til holdet.

- Luca (Guercilena, teammanager, red.) har sagt, at han tror på, at jeg kan udfylde en rolle på holdet, og det er jeg enig med ham i, siger Jakob Egholm, som i et par uger har vidst, at drømmen om at køre World Tour med sin bedste ven går i opfyldelse.

- Jeg har faktisk kun haft én plan i år, og det var at køre World Tour i 2021. Jeg har ikke følt mig 100 procent sikker på en plads, men jeg har gode mennesker omkring mig, som har hjulpet mig i den her proces, siger Egholm.

- Det har betydet, at jeg har kunnet finde ro og tro på, at det nok skulle lykkes. Det er først nu, jeg kan tale åbent om det. Det er en forløsning, for det her er en drengedrøm, der går i opfyldelse, siger Jakob Egholm.

- Hvad vil Luca Guercilena bruge dig til på holdet?

- Jeg tror, at han vil bruge mig som støtte for Mads - som en, der kan hjælpe ham til at blive endnu bedre og tage skridtet op til de allerbedste i hele verden, siger Egholm.

- Jeg tror faktisk, at jeg kan gøre noget rigtigt godt for Mads. Vi har trænet sammen i mange år herhjemme, og nu kan vi gøre det endnu mere målrettet.

- Hvad betyder Mads for dig?

- Mads er mere end en ven. Han er næsten som en bror. Han er en del af min familie, og jeg føler mig også som en del af hans familie. Han er et utroligt menneske på alle måder, og jeg nyder fuldt ud, at vi kan lave det her sammen og leve af det, siger Jakob Egholm.

- Det er noget, vi har drømt om i mange år, og det skal lige sive helt ind, at det nu bliver til virkelighed. Det er helt fantastisk, og jeg er virkelig, virkelig glad.

Jakob Egholm bliver den femte danske rytter på Trek-Segafredo, som ud over Mads Pedersen har Alexander Kamp, Niklas Eg og Mattias Skjelmose på kontrakt.

