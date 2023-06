Mads P. tror ikke på det: - Den bliver svær for mig

Sidste år kom Mads Pedersen til Tour-start i Danmark med ambition om en etapesjr.

Den mission lykkedes, da han vandt 13. etape til Saint-Étienne. Det gav ham blod på tanden til Vuelta a España, hvor han vandt tre af slagsen og i tilgift tog løbets pointtrøje.

Siden voksede ambitionerne til forårets Giro d'Italia, hvor netop pointtrøjen var Pedersens erklærede mål. Men han måtte stå af undervejs på grund af sygdom, så det er nærliggende, at han tager den ambition med sig til Touren. Specielt da Wout Van Aert har meldt ud, at han ikke vil køre efter den.

Men sådan er det ikke for Pedersen, der fortsat kun kører efter etapesejre.

Annonce:

- Det har ikke ændret sig. Den grønne trøje er kommet mere ind i billedet efter Giroen. Men det er etapesejren - forhåbentlig flere - og så en grøn trøje, der er i baghovedet. Og så må vi tage det dag for dag og se, hvordan det går med pointene, sagde han på holdets pressemøde onsdag i Bilbao.

Mads Pedersen tror ikke på egfne chancer på lørdagens 1. etape i og omkring Bilbao. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men den mission starter med stor sandsynlighed ikke til 1. etape lørdag. For ti km fra mållinjen skal rytterne over Côte de Pike, der stiger ti procent over to km - den sidste km alene stiger 13,7 procent. Mere en sag for holdkammerat Mattias Skjelmose.

- Jeg tror, at 1. etape bliver svær for mig. Vi har en ti procent stigning på to km, og det plejer at være for meget. Så der er det nok Mattias, der bliver kørt for.

- 2. etape begynder vi at snakke om, at det er muligt. Men 1. etape tror jeg, at vi skal regne med, at det er Mattias, der skal skydes af, og så må vi se, hvordan han klarer den, sagde Trek-kaptajnen, der forventer et opgør mellem klassementrytterne.

Han har selv kun kørt DM, siden han midt i maj udgik af Giroen. Men han er ikke bekymret over sin form forud for Touren.

- Jeg står, hvor jeg skal.

- Og det er godt?

- Ja, det er godt!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spiller du også Tour-manager? Så få de bedste tips fra Ekstra Bladets ekspert, Frederik Ingemann, så du kan slå kammeraterne. Det får du lige her