Mads P. undrer sig: - Snothamrende dumme

Den danske stjerne er irriteret over én ting, men glæder sig over, at der ikke er flere bjerge på årets Tour-rute - se klippet her

Tour de Frances sidste bjergetape er overstået, og det glæder Mads Pedersen.

- Så er der fandeme fest! Der er i hvert fald et par af bjergrytterne, der fejrer det i dag. Jeg ved ikke, hvor meget der er at fejre, men én ting er der i hvert fald. Der er ikke flere bjerge i denne her Tour, og for satan hvor er jeg glad for det.

- Det er ikke en hemmelighed, at jeg overhovedet ikke har haft de samme bjergben som sidste år. Der er ikke undskyldninger med, at jeg har været styrtet og skidt og møj. Der har bare ikke været de samme bjergben.

Mads Pedersen under sig godt og grundigt over flere af rytterne i feltet.

Han var glad for, at tidsgrænsen torsdag var højere, så der var mange minutter at give af i forhold til etapens vinder, Tadej Pogacar.

Trek-rytteren var dog også godt træt af nogle af kollegerne i feltet.

- Selvfølgelig skulle de køre efter point med den grønne trøje. Der blev kørt, som jeg ved ikke hvad. Altså cykelryttere er bare snothamrende dumme.

- Man ligger nærmest og smadrer sig selv, og så fortsætter man alligevel.

Fredag er der en flad etape på programmet. Lørdag er der enkeltstart, og søndag afsluttes Touren i Paris på Champs-Élysées.

I dagens videodagbog fra Mads Pedersen tordner han mod én af sine rytterkollegaer

