Mads Pedersen alligevel med

Den danske eksverdensmester Mads Pedersen stiller alligevel til start i lørdagens Milano-Sanremo.

Torsdag aften oplyser Pedersens hold, Trek, at Jasper Stuyven ikke kommer med som planlagt. Belgieren, som sidste år vandt det ikoniske løb, er blevet syg, og det baner vejen for Mads Pedersens deltagelse.

Danskeren har vist god form i år. I starten af februar vandt han en etape i det franske etapeløb Etoile de Bessèges, og det formåede han også tidligere i marts i World Tour-løbet Paris-Nice.

- Som jeg sagde i mange interviews i sidste uge, var det ikke planen, at jeg skulle køre Milano-Sanremo, men nogle gange ændrer planer sig, siger Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek.

- Det er en sen ændring, men jeg føler mig motiveret, og jeg ved, at formen er god. Selvfølgelig er det en skam, at Jasper ikke får muligheden for at forsvare sin titel, men vi vil gøre vores bedste for at tage to i træk for holdet.

Milano-Sanremo er en af cykelsportens fem monumenter, og det bliver første gang, at Mads Pedersen skal prøve kræfter med det næsten 300 kilometer lange endagsløb.

Mikkel Honoré (Quick-Step) og Søren Kragh Andersen (DSM) er blandt andre også på startlisten i Milano-Sanremo.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) er sammen med Tadej Pogacar (UAE Emirates) og Caleb Ewan (Lotto Soudal) udset som de største favoritter til at tage sejren.

Men de skal tage Mads Pedersen seriøst. Det mener Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen.

- Han har ikke kunnet (vinde, red.) indtil nu, men som han er kørende i år, kunne det godt være, at han ville have en chance. Det kommer også an på, om der bliver kørt stærkt på Cipressa (næstsidste stigning, red.), siger Andersen til Ritzau.

I hans øjne har Mads Pedersen aldrig før startet en sæson i lige så skarp form som i år.

- Han har nået en god alder og har noget erfaring. Men der er nok også en anden mental tilgang. Han er ikke en drengerøv mere.

- Han er blevet lidt mere voksen og koncentrerer sig om det. Han har altid været en glad dreng, og det er han stadig, men der er ting, der gør, at man koncentrerer sig en smule mere, siger sportsdirektøren

Mads Pedersen fyldte 26 år i december.