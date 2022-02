Mads Pedersen er lykkelig for sin form

I weekenden blev Trek-danskeren Mads Pedersen toer i et fransk endagsløb, og onsdag understregede han, at han er i fremragende form straks fra sæsonstarten.

Verdensmesteren fra 2019 trådte uimodståeligt væk på målbakken på 1. etape af Etoile de Bességes og åbnede sejrskontoen for året.

Udefra lignede det en perfekt kørt afslutning, men Mads Pedersen indrømmer efter sejren, at han faktisk frygtede, han havde dummet sig taktisk, da han rykkede allerede mere end 500 meter fra målstregen.

- For at være ærlig, så troede jeg, at jeg havde åbnet for tidligt, men jeg fik et godt hul, og det var nok til at runde målstregen først, siger danskeren i en pressemeddelelse fra Trek-holdet.

Det måske lidt forhastede angreb var dog bare med til at understrege, hvilken form han er mødt op til 2022-sæsonen i.

I 2021 blev det ikke til sejre på øverste hylde, World Touren, for Pedersen, men han vandt etapesejre i PostNord Danmark Rundt og Tour of Norway, mens han også vandt semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Skal man tro danskeren, så kan han nå at løfte sit nuværende niveau endnu mere længere henne i sæsonen, hvor de store mål for ham venter.

- Det er virkelig fedt at være i en form, hvor jeg kan køre sådan her allerede så tidligt på sæsonen. Jeg kan bygge endnu mere på, i forhold til hvor jeg er nu, lyder det fra den 26-årige dansker.

Han indleder torsdagens kuperede 2. etape i løbets førertrøje. Med yderligere to kuperede etaper og en afsluttende enkeltstart på godt ti kilometer bliver det svært for Mads Pedersen at holde fast i den samlede føring.