Mads Pedersen forsvarer førertrøjen

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) tager en flot andenplads på 3. etape efter en fænomenal enkeltstart i det belgiske løb Baloise Belgium Tour.

Han holder dermed fast i førertrøjen i det belgiske løb, hvor han ikke er sluttet dårligere end treer på de første tre etaper.

11,8 teknisk svære kilometer skulle rytterne ud på i byen Scherpenheuvel-Zichem, og det var noget som passede danskeren godt.

Ved mellemtiden var han ét sekund efter Yves Lampaert (Quick-Step), og i mål var han små syv sekunder efter den belgiske mester i enkeltstart.

Danskeren udbygger dermed sin føring i løbet, så han nu har ti sekunder ned til Yves Lampaert, som overtager andenpladsen i løbet fra Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

Løbet slutter søndag, men inden da skal rytterne ud på løbets hårdeste etape, når lørdag byder en rundtur i Ardennerne.

God Tour optakt

Mads Pedersen viser storform inden årets Tour de France skydes i gang med en enkeltstart i de københavnske gader 1. juli.

Dagens resultat lover godt for danskerens muligheder, for at kunne tage en gul trøje på én af Tourens efterfølgende etaper - hvilket uden tvivl er et stort mål for den danske rytter.

Tourens anden etape bliver kørt omkring Mads Pedersens hjemstavn på Sjælland, og med en god enkeltstart vil han kunne sætte sig i en god position til at kunne tage den gule trøje når 2. etape slutter i Nyborg.

