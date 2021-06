Mads Pedersen har lært af sine fejl

Der kan ske meget på et år. Bare se på Mads Pedersen.

Sidste år debuterede han i Tour de France som verdensmester, men trods et par fine placeringer som nummer to kom han aldrig helt tæt på den store gevinst: En etapesejr.

I år er trøjen Trek-Segafredos normale, og der er også sket ændringer i måden, holdet kører på. De flade sprinteretaper er danskerens, og han får ubetinget hjælp af Edward Theuns og Jasper Stuyven, som hen ellers pænt måtte dele med sidste år.

Og så har han som 25-årig også indset, at ikke alt, den unge verdensmester foretog sig, var lige smart.

- Jeg lærte sidste år, at jeg har to af de bedste fyre foran mig til at køre leadout. Jeg begik et par fejl sidste år med ikke at følge dem helt. Men jeg stoler 100 procent på Jasper og Edward, sagde Mads Pedersen på holdets pressemøde.

Her blev han flankeret af netop Stuyven, der nok mener, at Trek-Segafredo kan hamle om med de strømlinede sprintertog fra eksempelvis Deceuninck-Quickstep og Lotto Soudal.

- Vi er anderledes, end de er. Vi har andre kvaliteter, og jeg er ikke bange for dem. Jeg tror, at vi har et godt tog, og at vi nok skal få afleveret Mads rigtigt. Og så er er det op til ham selv, påpegede årets vinder af Milano-Sanremo.

En af Mads Pedersens kvaliteter er, at han kan vinde i mange terræner. Men hvor han tidligere har skudt lidt med spredehagl om egne muligheder, er han her kort inden starten på 1. etape mere fokuseret:

- Hovedfokus vil være sprinterne under denne Tour. Jeg kan også vinde i et udbrud eller på en lille bakke til slut. Men jeg må også sige, at den slags nok passer Jasper bedre. Så derfor vil jeg hjælpe ham på de etaper, sagde Mads Pedersen.

Han er ikke bekymret over, at han styrtede ud af Critérium du Dauphiné og dermed gik glip af gode løbsdage i benene. For formen er, hvor den skal være.

- Ja, hvis den ikke var det, skulle en anden have pladsen i stedet for mig. Jeg føler mig sikker på formen, og at jeg kan være med i sprinterne, påpegede han.

