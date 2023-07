Mads Pedersen raser: - Nu må du sgu stoppe med dit lort!

Danskeren har efter onsdagens etape været ved tasterne for at svare på en omgang kritik af hans kørsel

Hvis du så Tour de France onsdag, lagde du helt sikkert mærke til Mads Pedersen.

Den tidligere verdensmester var nemlig en del af 5. etapes udbrud sammen med holdkammeraten Giulio Ciccone.

Men der skulle danskeren slet ikke have været. Sådan lyder det fra Ove Dyrkilde, som retter skarp kritik mod Mads Pedersen.

Det gør det tidligere bestyrelsesmedlem i Danmarks Cykle Union i et opslag i Facebook-gruppen 'Cykling på Discovery+'.

- Så røg Mads P lige igennem først et udbrud, som han aldrig skulle have deltaget i, og dernæst feltet uden at give så meget som fem minutters føring til sine holdkammerater. 'Jeg er stjerne, og I er aber'. Var det signalet? Nu kommer Per Bausager sikkert igen og fortæller, at jeg er anti Trek, anti Mads P og anti Kim Andersen, indleder Ove Dyrkilde sit opslag, der fortsætter:

- Nej, det er jeg faktisk ikke. Mads kunne have gjort en jætteindsats for Ciccone i dag. Han kunne have gjort en kæmpe forskel for Skjelmose. Han gad bare ikke. Egoet var for stort. Lidl Trek ender igen uden for podiet. Ikke fordi de ikke har rytterne til det, men fordi de ikke har ledelsen.

Danskeren på onsdagens etape. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Opslaget har tydeligvis gjort Mads Pedersen rasende. Han har nemlig været ved tasterne for at svare det tidligere bestyrelsesmedlem igen.

Og Tour de France-stjernen skriver i den grad, hvad han mener om kritikken.

- Ove, nu må du sgu stoppe med dit lort! Alt dit pis om, at du ikke har et horn i siden på mig, den tror jeg ikke på længere. Nu skal du høre dagens plan, starter Mads Pedersen sit svar, som fortsætter:

- Jeg skulle hjælpe Ciccone med at komme i udbrud, hvis jeg var derude med ham, så skulle jeg føre. Hvis du faktisk ser løbet, så tager jeg rigtig stor del i arbejdet for at få hullet. Wout han kommer med sit hug nogle kilometer før spurten, jeg kører af gode grunde med, da jeg stadig kører for at få skrabet points sammen. (Det kan du vel ikke klantre mig for, når det er en del af holdets plan. Og har været fra starten af!)

- Efter spurten får jeg pænt besked på i radioen at blive, hvor jeg var, fordi så skulle andre hold føre nede i anden gruppe. Alternativet var, at jeg skulle ned og føre, hvilke heller ikke ville gøre mig det mindste! Men beslutningen blev taget om at gøre anderledes, det kan du vel ikke klantre mig for? Eller du kan vel, du skal nok finde noget, du kan give mig lort for!

Mads Pedersen og Mattias Skjelmose. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lidl Trek-stjernen langer videre i sit svar ud efter Ove Dyrkildes melding om, at han skulle have ført an i hovedfeltet. Ifølge Mads Pedersen giver det ikke mening, når Giulio Ciccone kørte med om etapesejren.

Derudover understreger cykelrytteren, at han hjalp Mattias Skjelmose.

- Og btw havde dunke og provianter med til Skjelmose, men der havde du vidst glemt at pudse brillerne!

Helt overordnet beder Mads Pedersen sin kritiker om at sætte sig ind i tingene.

Danskeren og Tour de France-feltet kører videre torsdag, hvor der er flere bjerge på menuen.