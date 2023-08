Mads Pedersen ser VM-rute som farlig i regnvejr

Skarpe sving og tvivlsomt underlag får den danske VM-kaptajn Mads Pedersen til at krydse fingre for, at regnvejret holder sig langt fra Glasgow søndag eftermiddag.

Ellers er det efter hans vurdering en farlig rute at køre cykelløb på.

- Det er det uden tvivl. Der er mange dumme sving med dæksler og klinker, så det vil være lidt træls, hvis det begynder at regne, siger han.

Ifølge flere meteorologiske institutter er der en pæn risiko for regn hen ad eftermiddagen, hvor løbet skal afgøres.

Da Pedersen i 2019 blev verdensmester i Harrogate, var det i silende regnvejr. Men hans ønske om regn er måske lidt overvurderet, mener han.

- Jeg tror også, at det er jer i medierne, der tager det til næste niveau, at jeg håber på regnvejr. Men søndag håber jeg på tørvejr. Med den omgang og regnvejr vil der være så mange faktorer, der er svære at styre. Det vil være ærgerligt til VM, siger han.

I 2019 vandt Mads Pedersen VM i silende regnvejr, men han håber ikke på en gentagelse søndag. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Ruten i Glasgow har været omdiskuteret op til og under VM. Da feltet kørte rundt på mange af de samme veje ved EM i 2018, skabte et heftigt regnvejr adskillige styrt og et svært løb på de glatte veje.

Som en af favoritterne gælder det om ikke at lurepasse, påpeger Mads Pedersen.

- Det er et cykelløb, hvor du bare skal være i top-25 hele dagen. Hvis du ikke er det, skal du komme frem i bussen, for ellers ryger du ud af bagdøren på et tidspunkt, siger han.

Trek-rytterens medkaptajn, Kasper Asgreen, er ikke fan af de strabadser, verdens bedste ryttere skal udsættes for.

- Jeg synes, det er et forvokset gadeløb mere end en rigtig VM-rute. Men det er, som det er, og det er ens for alle. Det er sådan, det er den her gang, og næste år er det rundt i bjergene ved Zürich.

- Der er forskellige ruter forskellige år, men jeg synes ikke, det er en fed rute, lyder det fra den tidligere vinder af Flandern Rundt.