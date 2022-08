Mads Pedersen skal jagte etapesejre i Vuelta a España

Den danske cykelstjerne Mads Pedersen viste storform i Tour de France, og nu har han proppet endnu en grand tour i kalenderen.

Hans hold, Trek, har nemlig udtaget ham til den spanske grand tour, Vuelta a España, som i år starter med en enkeltstart i hollandske Utrecht.

Det har holdet fredag afsløret på sin hjemmeside, hvor sportsdirektør Steven de Jongh udtaler, at han forventer, at Mads Pedersen kan snuppe en etapesejr.

Det er første gang i karrieren, at Mads Pedersen skal deltage i det store spanske cykelløb, og det ser han frem til, fortæller han, fordi der er otte etaper, der passer den lynhurtige dansker rigtig godt.

Det er første gang i karrieren, at Mads Pedersen kører to grand tours på én sæson.

- Jeg tror, det bliver en god oplevelse. Vi må se, hvordan min krop reagerer, og måske er det noget, vi skal tænke over i fremtiden også, siger Mads Pedersen.

Han noterer sig, at der i Spanien køres under meget varme himmelstrøg.

- Det bliver meget varmt, og det har jeg kæmpet lidt med tidligere, men efter Tour de France så vi, at det arbejde, jeg har lavet i forhold til at tilpasse mig varmen, har hjulpet meget, så jeg er ikke så bekymret over det.

Den tidligere verdensmester skal køre Vuelta a España sammen med holdkammeraterne Dario Cataldo, Juan Pedro Lopez, Dan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi og Alex Kirsch.

25-årige Juan Pedro Lopez er Treks store håb i de høje bjerge. Tidligere i år viste han imponerende styrke i Giro d'Italia, hvor han kørte flere dage i løbets lyserøde førertrøje.

Vuelta a España løber af stablen fra 19. august. Løbet bliver indledt med tre etaper i Holland, hvorefter turen går til Spanien.