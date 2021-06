Mads Pedersen skannet efter styrt

Den danske eksverdensmester i landevejscykling Mads Pedersen måtte skannes på sin venstre skulder efter at være styrtet på 1. etape af Tour de France. Det meddeler hans hold, Trek.

- For en sikkerheds skyld bliver Mads Pedersen sendt til røntgenundersøgelse efter at have været involveret i det første store styrt (på 1. etape, red.), skriver holdet på WhatsApp.

- Det er venstre skulder, som er beskadiget.

Han er ikke udgået af løbet på nuværende tidspunkt, da han kom i mål på etapen, og kort efter meldingen kunne holdet opdatere med godt nyt for danskeren.

- Heldigvis kan vi meddele, at skanningen viste, der ikke er noget brækket. Han vil normalt kunne fortsætte i løbet, lyder det fra holdet.

Dermed tyder det på, at Mads Pedersen også vil være at finde ved startstregen til 2. etape søndag, men det endelige svar kendes først søndag inden starten.

Den 25-årige dansker trillede over målstregen næsten et kvarter efter de forreste. Blandt andre sammen med den firedobbelte tourvinder Chris Froome, som også var hårdt medtaget efter et styrt.

Mads Pedersen debuterede i Tour de France sidste år og har to gange tidligere kørt Giro d'Italia.

Karrierens foreløbige højdepunkt kom i 2019, da han blev Danmarks første mandlige verdensmester i landevejscykling for professionelle.

