Mads Pedersen vil have den gule trøje i Danmark

Helt som ventet er Mads Pedersen nu officielt udtaget til Tour de France, der fredag begynder i Danmark.

Det fremgår af et opslag på Twitter fra hans hold, Trek.

Han er til gengæld den eneste dansker på Treks Tour-hold. Som ventet blev der ikke plads til Mattias Skjelmose, Jakob Egholm, Asbjørn Hellemose og den nykårede danske mester, Alexander Kamp.

26-årige Mads Pedersen skal køre sit tredje Tour de France i træk. Han har stadig sin første etapesejr i løbet til gode efter to andenpladser på sprinteretaper i 2020.

Og den første sejr går holdet efter skal komme på de tre første etaper, der bliver kørt i Danmark.

- Det er et klart mål for holdet og for Mads at gå efter etaperne i Danmark, siger Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen, til holdets hjemmeside.

- Først vil han forsøge at køre en super enkeltstart i København, og derefter kan vi forsøge at tage nogle bonussekunder, hvis den gule trøje er inden for rækkevidde.

Mads Pedersen bliver også fremhævet som et af holdets bud på en etapevinder på 5. etape, hvor der venter flere stykker med brosten.

Ud over den tidligere verdensmester består Treks hold til Tour de France af Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Alex Kirsch, Toms Skujins, Quinn Simmons og Tony Gallopin.

Med udtagelsen af Mads Pedersen er nu foreløbig seks danskere officielt udtaget til årets Tour de France.

Mandag blev også Mikkel Bjerg (UAE) udtaget, og tidligere er det blevet meddelt, at Christopher Juul-Jensen (BikeExchange), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Andreas Kron (Lotto Soudal) kommer til start.

Halvdelen af de 22 hold mangler dog fortsat at blive udtaget.

Efter en 13 kilometer enkeltstart i København køres 2. etape fra Roskilde til Nyborg, mens 3. etape går fra Vejle til Sønderborg.

