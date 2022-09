Mads Pedersen vinder 13. etape af Vuelta a España

- Fredag er en chance, der bare ikke må spildes.

Sådan sagde Mads Pedersen forud for 13. etape af Vuelta a España. Og fredag leverede han så i den grad varen i spurten på den afgørende bakke.

Iført løbets grønne pointtrøje vandt Mads Pedersen etapen i suveræn stil og tager dermed karrierens første Vuelta-sejr.

Han udbygger også sin føring i pointkonkurrencen.

Her kører Mads P. i suveræn stil over målstregen først på 13. etape. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

13. etape sluttede ikke fladt, men opad en kort mediumstejl bakke - perfekt Mads P.-terræn.

Få hundrede meter før mål forsøgte tyske Pascal Ackermann at liste sig væk og snyde resten af feltet.

Men sådan leger Mads P. ikke.

Danskeren hægtede sig let og elegant på den store tyskers baghjul, og de to fik et lille hul til resten af feltet.

Kort før målstregen trådte Mads P. så hjem i en spurt, han så ud til at kunne køre med lukkede øjne. Han fik endda så stort et hul til konkurrenterne, at han triumferende kunne række armene i vejret allerede i sekunderne inden, han passerede målstregen.

En vaskeægte magtdemonstration af den 26-årige dansker.

Cofidis' Bryan Coquard blev toer, mens en tydeligt skuffet Ackermann kørte over stregen som nummer tre - hamrende hånden i styret i tysk frustration.

Tidligere i løbet bankede han voldsomt på døren for en etapesejr efter tre andenpladser i streg på anden, tredje og fjerde etape.

Fredagens sejr er Mads Pedersens nummer 25 i karrieren som professionel, og det er danskerens syvende af slagsen alene i 2022.

