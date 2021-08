Mads Pedersen vinder 2. etape i Danmark Rundt

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen demonstrerede tirsdag, at der trods et skidt Tour de France og en beskeden 7.-plads på 1. etape fortsat er fart i benene, da han var hurtigst på 2. etape i PostNord Danmark Rundt.

Den 25-årige Trek-Segafredo-rytter tog chancen på det stigende opløb ved Dybbøl Mølle og åbnede spurten tidligt. Den satsning gav bonus, da han formåede at holde den europæiske mester, Giacomo Nizzolo (Qhubeka), og løbets førende rytter, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), bag sig.

Pedersen var heller ikke helt uheldig med, at de to topsprintere bag ham kæmpede om pladserne med lidt skulderskub, men spørgsmålet var, om de overhovedet havde fanget den hurtige dansker, der vandt med en cykellængde.

- Det er rart. det er fedt at vinde på hjemlige veje, sagde Mads Pedersen til DR.

Her forklarede han også, at det ikke helt var planen at åbne så tidligt.

- Det gik opad, der var modvind, og man kan se målstregen 1300 meter ude, så man skulle passe på med at åbne for tidligt.

- Men Casper Pedersen standsede lidt op foran mig, så jeg måtte udenom. Og så var opløbet ligesom i gang. Jeg passerer de forreste og besluttede mig for at fortsætte, forklarede Pedersen.

Han er nu nummer tre i klassementet, men det fortsat er Dylan Groenewegen, der fører løbet inden torsdagens kongeetape til Vejle, hvor stejle Kiddesvej som altid danner rammen om opløbet.