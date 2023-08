Mads Pedersen vinder Danmark Rundt

Der var på forhånd lagt op til en spændende duel om den samlede sejr i PostNord Danmark Rundt mellem Trek-rytterne Mattias Skjelmose og Mads Pedersen lørdag eftermiddag i Helsingør.

Efter få kilometer af den 16,1 kilometer lange enkeltstart stod det dog klart, at Pedersen var i en klasse for sig på 5. etape.

Den tidligere verdensmester smadrede alle konkurrenterne og vandt både den afsluttende tidskørsel og det samlede klassement.

Det var anden gang i karrieren, at han vandt etapeløbet.

Skjelmose endte som nummer fem på etapen, men havde luft nok i klassementet til at sikre sig andenpladsen, mens EF's Magnus Cort endte som treer - både på etapen og i klassementet.

Mads Pedersen leverede en pragtpræstation på enkeltstarten. Foto: Claus Bonnerup

Ruten var ikke lang, men tilsyneladende besværlig nok til at forårsage problemer.

Flere ryttere var en tur i asfalten. Julius Johansen, der til daglig kører for Wanty, men i Danmark Rundt er med for det danske landshold, styrtede blandt andre hårdt efter en kørefejl ude på landevejen.

Også Søren Kragh havde udfordringer, da han fejlbedømte et sving og måtte køre lige ud i stedet for at dreje. Det kostede ham en del af sekunder, og han kandiderede heller ikke til etapesejren.

I kampen om podieplaceringerne begyndte det for alvor at blive spændende, da vinderen af 1. etape, Uno-X-rytteren Søren Wærenskjold, kørte ud på de nordsjællandske veje.

Nordmanden havde 20 sekunder op til Cort på tredjepladsen, mens det var så godt som urealistisk at hente den suveræne Trek-duo med dansk pas.

Wærenskjold har ofte vist sine evner som temporytter og satte også næstbedste mellemtid.

Der var glæde hos de to holdkammerrater Mads Pedersen og Mattias Skjelmose efter etapen. Foto: Claus Bonnerup

På målstregen overgik han også hollandske Daan Hoole med ny bedste tid. Det rakte dog hverken til etapesejr eller podieplads.

Knap ti minutter efter Wærenskjolds afgang gjaldt det nemlig kampen om den samlede sejr.

Med blot fire sekunders forskel forud for etapen var alt umiddelbart åbent i duellen mellem Mattias Skjelmose og Mads Pedersen, men sidstnævnte fik hurtigt aflivet spændingen.

Pedersen tilbagelagde de 16 kilometer med 54 kilometer i timen og efterlod ingen tvivl om, at han var løbets stærkeste.

I mål var han hele 24 sekunder bedre end Wærenskjold, som måtte tage til takke med andenpladsen på dagen.