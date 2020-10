Mads Pedersen vinder etape i BinckBank Tour

Torsdag aften kan du se EL-bragene Glasgow Rangers-Galatasaray og Rio Ave-Milan live fra kl. 20.45 helt eksklusivt i Ekstra Bladet+

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) var hurtigst, da 3. etape i World Tour-løbet BinckBank Tour blev afviklet torsdag i og omkring belgiske Aalter.

De 157 kilometer på de regnvåde veje endte som forventet i en massespurt, hvor den tidligere danske verdensmester placerede sig klogt bag belgiske Jasper Philipsen (UAE), der vandt 1. etape og bar løbets førertrøje.

Den måtte han aflevere til Mads Pedersen, der med en perfekt timet eksplosion gik uden om og fandt sin vanlige power-sprint frem, så Philipsen og Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) blev henvist til podiets sekundære placeringer.

BinckBank Tour afvikles vanen tro i Holland og Belgien, men nye corona-restriktioner betød, at 2. etapes enkeltstart i Holland onsdag blev aflyst, og rytterne har derfor efter 3. etape kun gennemført to.

Mads Pedersen videobloggede for Ekstra Bladet under årets Tour, og her kan du komme med facaden - og en tur i slikskuffen.

Fredag byder derfor officielt på løbets 4. etape, der er blevet lavet til en enkeltstart på blot 8,1 kilometer omkring Kanne.

Her er det bestemt en mulighed for Mads Pedersen at forsvare sin førertrøje, da han ved flere lejligheder har kørt gode enkeltstarter - blandt andet med sejren i PostDanmark Rundt i 2018 samt i det lille franske etapeløb Tour du Poitou Charentes året forinden, der faktisk skaffede ham den samlede sejr der.

Mads Pedersen har et forspring på 13 sekunder til de nærmeste store udfordrere, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) og Yves Lampaert (Deceuninck-Quickstep).

Umiddelbart et par sekunder efter finder vi danske Søren Kragh Andersen, der er kommet til løbet som kaptajn for Team Sunweb. Også han er kendt for at køre en god enkeltstart. Han er i samme tid som tempofænomenet Stefan Küng (FDJ), der netop har vundet VM-bronze i enkeltstart.

Desuden deltager Mads Würtz Schmidt (Israel Startup Nation) og Mathias Norsgaard (Movistar), der begge også kan køre gode enkeltstarter.

